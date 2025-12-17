聖誕手搖優惠！康青龍「焙芽Q奶」第2杯半價+穿聖誕裝再折 TEA TOP「3品項才99元」 聖誕老狗狗系列限時3天

手搖飲聖誕優惠開喝！「康青龍」與「TEA TOP第一味」紛紛推出冬季新品與聖誕快閃活動，不僅有充滿焙香的鐵觀音新品，還有超吸睛的草莓系列飲品。最吸引人的是康青龍祭出「第2杯半價」與「免費加料」好康，TEA TOP 則有週三限定「百元有找」超划算快衝！

康青龍／焙芽Q奶新品登場！連3波優惠「第2杯半價、免費加料」

手搖飲品牌「康青龍」今年冬天以重焙鐵觀音為基底，打造全新「焙芽Q奶系列」，總共推出4款限定飲品。主打款「焙芽Q奶」將鐵觀音奶茶與香氣十足的焙芽、超有嚼勁的小Q珍珠結合，口感層次豐富；喜歡奶香更濃郁的讀者則不能錯過「焙芽Q鮮奶茶」，另有焙芽奶茶、焙芽鮮奶茶選擇，售價45元起。此外，這次全新配料「小Q珍珠」也同步開放5元加碼加料！

圖／康青龍提供

慶祝新品上市，康青龍大方祭出3波超狂優惠：

．第一波（12/18-12/29）： 只要透過「龍來訂」線上訂購新品，立即享有「第2杯現折20元」。

．第二波（12/24限定）： 聖誕節當天只要穿著或配戴聖誕元素（如紅、綠色衣物，或聖誕帽、耶誕飾品等）至全台門市購買新品，直接爽喝「同品項第2杯半價」。

．第三波（12/30-明年1/18）： 線上購買新品系列即送「小Q加料券」1張。

TEA TOP／草莓金萱限定回歸！週三限定「A+B+C組合」只要99元

圖／TEA TOP提供

TEA TOP第一味將於聖誕節推出萌度爆表的「聖誕老狗狗」系列，選用招牌金萱茶與酸甜草莓果粒完美融合，「爆莓狗汁」加入Q彈椰果，口感清爽；「爆莓快樂水」則多了醇厚奶香，是草莓控的冬季首選。要注意的是，這系列僅在12/24至12/26，限時三天、全台限定18間門市販售(詳情查詢官網)，購買任2杯還加碼送「聖誕老狗狗貼紙」，數量有限要搶要快！

此外，TEA TOP更推出「暖冬三味」週三限定優惠，只要在週三活動日選購：A區（奶香金萱/高山青/日月潭紅）、B區（荔枝桂花茉/紅茶鮮奶/108焙烏龍奶茶）及 C區配料（焙香粉角/粉粿/珍珠），原價破百元的超澎湃組合，現在「A+B+C」通通只要99元，比買兩杯還划算！

圖／TEA TOP提供

