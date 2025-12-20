冬至轉運吃起來！CoCo「紅白小湯圓奶茶」2杯99元、鮮芋仙加碼團購85折、老店復刻「酒釀蛋包」暖翻

一年之中白晝最短、黑夜最長的「冬至」於12/21到來！ 民俗傳統中，冬至吃湯圓不僅象徵「添歲」，更有圓滿聚氣、翻轉運勢的美好寓意。各大手搖飲與甜品業者紛紛祭出超狂優惠，手搖飲品牌 CoCo都可推出超萌「小湯圓奶茶」2杯99元，鮮芋仙則有團購最低85折好康；更驚喜的是，台北兩大老店蔡萬興與協興蛋業聯手，限時兩天推出超罕見的「酒釀蛋包」與「酒釀雞蛋糕」，讓甜品控吃個過癮！

● CoCo都可：小湯圓奶茶2杯99元 爽喝12天

冬至開運不用自己搓湯圓！CoCo都可把傳統習俗變身時髦手搖，推出超吸睛的「小湯圓奶茶」，選用迷你可愛的紅白小湯圓，口感軟糯Q彈，搭配經典奶茶香氣十足。

自即日至12/31，全台門市(部分商場門市除外)同步祭出「大杯小湯圓奶茶2杯99元」超值價，換算下來一杯不到50元，無論是臨櫃購買或透過官方「都可訂」線上點購皆可享有優惠，一路陪你喝到跨年！

● 鮮芋仙：相思湯圓團購最低85折

甜品名店鮮芋仙這次搶攻團購市場，針對冬至必備的「相思湯圓」推出限時預訂優惠。即日起至12/22，只要線上填單預約外送或自取，滿20杯享9折、滿50杯享88折，若集單滿100杯，更直接下殺「85折」超划算。提醒民眾，填單後需接到門市確認電話才算訂購成功，想吃甜甜千萬別錯過。

● 蔡萬興 × 協興蛋業：傳奇老店聯手「酒釀蛋包」快閃

今年冬至還有神級聯名可以衝！以酒釀湯圓聞名的江浙老字號「蔡萬興」，首度攜手台北最老蛋行「協興蛋業」，於12/20、12/21在萬華新富市場前舉辦限時快閃活動。

現場販售升級版的傳統甜品「酒釀蛋包」，特別選用協興蛋業生食級的放牧土雞蛋，將半熟蛋黃浸入蔡萬興酸甜回甘的酒釀湯底，濃郁蛋香與溫熱酒氣完美融合。此外，活動更獨家研發「酒釀雞蛋糕」，酥脆外皮帶有淡淡酸甜，是今年冬至最吸睛的「大人系甜點」。

