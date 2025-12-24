快訊

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

國家級警報響！17:47台東地區發生規模6.1有感地震 最大震度5弱

連3天買就送手搖！ 御私藏×初韻「冰心舒芙蕾」北車神級甜點夢幻登場 7款爆漿內餡激厚開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
COZY TEA御私藏 x TrueWin初韻聯名推出誘人甜點冰心舒芙蕾。圖／COZY TEA御私藏提供
COZY TEA御私藏 x TrueWin初韻聯名推出誘人甜點冰心舒芙蕾。圖／COZY TEA御私藏提供

這回不賣飲料！ 兩大連鎖手搖飲品牌「COZY TEA御私藏」與「TrueWin初韻」竟破天荒合體，推出誠意十足的夢幻甜點「冰心舒芙蕾」，12月27日起在台北車站正式開賣，限時3天加碼贈送指定飲品，就是要讓大家在這個冬天感受爆漿的幸福感！

COZY TEA御私藏北車門市期間限定，買「法式生乳」冰心舒芙蕾送指定飲品。圖／COZY TEA御私藏提供
COZY TEA御私藏北車門市期間限定，買「法式生乳」冰心舒芙蕾送指定飲品。圖／COZY TEA御私藏提供

手搖飲跨界巨獻！COZY TEA御私藏 與 TrueWin初韻 首度跨界聯名，將舒芙蕾幻化成方便入口的冰心甜品，以兩片鬆軟、充滿濃郁蛋香的舒芙蕾餅皮，緊緊鎖住嚴選的爆餡生乳內餡，全系列共有7款口味，價格從90元至160元不等。

冰心舒芙蕾的御靜岡、雪莓生乳。圖／COZY TEA御私藏提供
冰心舒芙蕾的御靜岡、雪莓生乳。圖／COZY TEA御私藏提供

首推經典款「法式生乳」，使用頂級法國乳源，入口即化；冬日限定的「雪莓生乳」與「青提生乳」則是大手筆放入整顆草莓與鮮甜綠葡萄，視覺感滿分。巧克力迷則不能錯過「法芙娜黑爵」與奢華版「杜拜巧克力」，後者更加入開心果脆脆與法芙娜可可餅皮，層次感極其豐富。

「杜拜巧克力」口味的冰心舒芙蕾，造型超可愛。圖／COZY TEA御私藏提供
「杜拜巧克力」口味的冰心舒芙蕾，造型超可愛。圖／COZY TEA御私藏提供

慶祝聯名首發，官方也祭出誠意滿滿的快閃優惠。自12月27日起至12月29日止，連三天限定，凡前往「COZY TEA御私藏台北車站門市」購買一個「法式生乳」冰心舒芙蕾，就直接免費贈送一杯「台灣紅玉紅茶」或「黃金和風蕎麥」，每日限量50組。另外，於南港環球百貨門市也同步販售這系列吸睛甜點，想要邊嗑甜點邊配清爽好茶的朋友，絕對要早點去排隊！

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

舒芙蕾 御私藏 手搖 初韻 甜點

相關新聞

奶茶控衝！可不可熟成紅茶「1+1優惠組」喝到元旦 「神級奶茶+單品茶」兩大杯只要88元

奶茶控衝可不可！可不可熟成紅茶「1+1優惠組」即日起開跑，「奶茶+單品茶」兩杯最低88元，...

連3天買就送手搖！ 御私藏×初韻「冰心舒芙蕾」北車神級甜點夢幻登場 7款爆漿內餡激厚開吃

連3天買就送手搖！ 御私藏×初韻「冰心舒芙蕾」北車神級甜點夢幻登場 7款爆漿內餡激厚開吃

草莓控暴動！不只草莓大福 米弎豆「草莓最中餅、草莓蒙布朗」都來了 單店限定「聖誕樹蒙布朗霜淇淋」只賣到年底

草莓控暴動！日式點心名店新推冬季限定「莓、出席」系列，集結草莓大福、草莓最中餅到草莓蒙布朗，滿滿的粉紅色讓人少女心爆棚。

不只星巴克買一送一！ 「聖誕節手搖飲」CoCo、麻古、康青龍限時優惠 先喝道加抽「一人獨享100杯」

不只星巴克買一送一！ 「聖誕節手搖飲」CoCo、麻古、康青龍限時優惠 先喝道再抽「一人獨享100杯」

7-ELEVEN再推「翻轉布丁雪糕」挑戰味蕾 「豆漿紅茶」同步限店開賣

繼「統一布丁翻轉布丁」成功掀起全台嚐鮮熱潮後，7-ELEVEN再度端出話題新品，宣布自12月24日起限量推出全新「統一布...

星巴克買1送1！今起開喝 每日限時9小時 「半價喝大杯」優惠到明天

星巴克買一送一！耶誕節快樂，星巴克今(22)日起推出大杯買一送一優惠，連續2天、每日限時9小時。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。