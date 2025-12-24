連3天買就送手搖！ 御私藏×初韻「冰心舒芙蕾」北車神級甜點夢幻登場 7款爆漿內餡激厚開吃

這回不賣飲料！ 兩大連鎖手搖飲品牌「COZY TEA御私藏」與「TrueWin初韻」竟破天荒合體，推出誠意十足的夢幻甜點「冰心舒芙蕾」，12月27日起在台北車站正式開賣，限時3天加碼贈送指定飲品，就是要讓大家在這個冬天感受爆漿的幸福感！

COZY TEA御私藏北車門市期間限定，買「法式生乳」冰心舒芙蕾送指定飲品。圖／COZY TEA御私藏提供

手搖飲跨界巨獻！COZY TEA御私藏 與 TrueWin初韻 首度跨界聯名，將舒芙蕾幻化成方便入口的冰心甜品，以兩片鬆軟、充滿濃郁蛋香的舒芙蕾餅皮，緊緊鎖住嚴選的爆餡生乳內餡，全系列共有7款口味，價格從90元至160元不等。

冰心舒芙蕾的御靜岡、雪莓生乳。圖／COZY TEA御私藏提供

首推經典款「法式生乳」，使用頂級法國乳源，入口即化；冬日限定的「雪莓生乳」與「青提生乳」則是大手筆放入整顆草莓與鮮甜綠葡萄，視覺感滿分。巧克力迷則不能錯過「法芙娜黑爵」與奢華版「杜拜巧克力」，後者更加入開心果脆脆與法芙娜可可餅皮，層次感極其豐富。

「杜拜巧克力」口味的冰心舒芙蕾，造型超可愛。圖／COZY TEA御私藏提供

慶祝聯名首發，官方也祭出誠意滿滿的快閃優惠。自12月27日起至12月29日止，連三天限定，凡前往「COZY TEA御私藏台北車站門市」購買一個「法式生乳」冰心舒芙蕾，就直接免費贈送一杯「台灣紅玉紅茶」或「黃金和風蕎麥」，每日限量50組。另外，於南港環球百貨門市也同步販售這系列吸睛甜點，想要邊嗑甜點邊配清爽好茶的朋友，絕對要早點去排隊！

