喝一杯就保庇！茶湯會聯名「財神爺、月老、土地公」神明杯開賣　草莓冬飲「第2杯75折」爽喝到跨年

年末想要脫單、求財就喝這一杯！知名手搖飲「茶湯會」這次大玩聯名，攜手本土插畫家「不知道同學」，將財神爺、土地公與月老搬上杯身，邊喝飲料也能獲得神明加持。此外，冬季最強「草莓系列」也強勢回歸，更加碼祭出限時第2杯75折優惠，讓飲料控一路爽喝到跨年！

圖／茶湯會提供

手搖飲品牌茶湯會在12月19日起，攜手台灣本土插畫家「不知道同學」，以「財富、平安、感情」為主題，將財神爺、土地公與月老重新詮釋成Q版可愛插畫，融入錢幣、元寶、虎爺、桃花等吉祥元素，讓傳統神明變得超親切！從12月19日起，三款神明杯隨機供應，喝一杯好茶就像完成「杯好運」祈願，飲料控要手刀衝。

圖／茶湯會提供

除了杯身，這次聯名更推出超吸睛的周邊商品，包含富有復古潮流感的「財運滿滿袋、桃花朵朵袋」兩款茄芷袋，門市消費即享158元加購價；還有讓辦公室療癒感倍增的「Q版好運壓克力擺飾盲盒」，加購價只要138元，抽到哪位神明全憑手氣。

冬天最期待的粉嫩滋味也沒缺席，茶湯會冬季限定「草莓系列」即日起正式回歸，首推「草莓四季春拿鐵」與「草莓翡翠珍珠奶綠」，每一口都能喝到酸甜的草莓果粒醬，搭配清新茶湯超順口。

圖／茶湯會提供

若你是咀嚼控，則不能錯過「燕麥系列」，包括燕麥紅茶、燕麥觀音及其拿鐵款式，結合金黃 Q 彈燕麥與醇厚鮮奶，豐富的層次感讓人一喝就停不下來，堪稱冬日裡的療癒救星。

圖／茶湯會提供

為了回饋廣大飲料控，茶湯會特別祭出聖誕與元旦雙重優惠，自即日起至12/25止，「草莓系列」飲品享任選兩杯、第二杯75折優惠；緊接著迎接2026 年，1/1至1/4期間購買「香柚系列」任兩杯，更享有組合價110元的超值折扣，獻給想省荷包又想求好運的粉絲們！

圖／茶湯會提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」