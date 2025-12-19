開幕首周買一送一！ 頂級精品茶TWG Tea「首間外帶店」進駐信義區　必拍絕美奢華「鏡面金杯」

貴婦級手搖飲來了！ 世界奢華茶葉精品TWG Tea看準頂級手搖市場，正式進駐台北新光三越A8館，打造全台首間「精品與外帶茗茶概念店」。不僅將經典的奢華茶罐牆搬進店內，更推出質感爆表的「鏡面金色外帶杯」，讓粉絲能隨手拍出時尚大片。為慶祝開幕，品牌祭出開幕首周買一送一優惠，網美飲料控快衝一波！

圖／翻攝TWG Tea臉書

TWG Tea這次打破傳統框架，選址於人潮眾多的新光三越信義新天地A8館2樓空橋旁。店裝延續一貫的奢華金黃色調，並設有指標性的經典茶罐牆，專業感十足。現場提供多達90款來自全球各地的精品茶葉，無論是品牌經典的紅茶、綠茶或是特殊調配茶，都能透過外帶形式帶著走。

圖／TWG Tea提供

最吸睛莫過於外帶包裝啦！每杯都用鏡面金色專屬杯身盛裝，靈感來自品牌經典鍍金茶壺，連內側杯壁都是全金色，超級閃耀，搭配黃色系雙杯提盒，拿在手上根本像時尚配件。單杯售價230元起，雖在手搖飲市場屬於天花板等級，但TWG Tea亦強調每一杯皆由受過專業訓練的茶師現點現泡，並使用專用過濾水，確保風味與內用同等純粹。

圖／TWG Tea提供

慶祝全新型態店面開幕，TWG Tea祭出極具誠意的開幕折扣，自即日起至12月25日止，凡至TWG Tea精品與外帶茗茶A8概念店購買任一茶款，即可享有「買一送一」超值優惠。讓大家在聖誕節期間拿著金杯逛街，氛圍感滿分！

【TWG Tea精品與外帶茗茶概念店】

．地址：台北市信義區松高路12號(新光三越信義新天地A8館2樓空橋)

．開幕優惠：12/18～12/25 外帶茗茶買一送一(限量)

圖／翻攝TWG Tea臉書

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」