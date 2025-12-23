不只星巴克買一送一！ 「聖誕節手搖飲」CoCo、麻古、康青龍限時優惠 先喝道加抽「一人獨享100杯」

聖誕手搖飲買一送一來了！迎接年末節慶，各大手搖飲與咖啡品牌紛紛推出期間限定優惠，不只星巴克買一送一，還有先喝道抽獎送百杯，以及外送平台加碼，讓你和好友一起喝爆手搖飲歡樂過節！

●星巴克聖誕好友分享日買一送一 外送平台同步加碼

迎接耶誕，星巴克推出「聖誕快樂 好友分享日」活動，12/22至12/23日每日11:00~20:00，購買兩杯大杯（含）以上、容量/冰熱/口味一致的飲品，就享買一送一優惠，每人每次最多買二送二。外送平台foodomo在12/24至12/26加碼「那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤」買一送一；foodpanda則至12/25，大杯（含）以上薄荷風味摩卡、太妃核果風味那堤、焦糖奶香星享那堤，第二杯半價。冬季限定太妃核果系列回歸，濃郁甜香超應景，咖啡控別錯過這波省錢喝法！

●先喝道冬季太妃系列爆紅 平安夜買一送一 再抽100杯

先喝道冬季熱賣「英式太妃系列」超療癒，連續三天限定活動，12/24平安夜限定，購買太妃伯爵厚奶霜（冷飲75元）即贈太妃蜜桃厚奶霜（冷飲75元），每人限購2組，限現場與你訂自取，數量有限售完為止。12/25至12/31聖誕跨年抽獎，在官方粉專猜2025年最後一張發票末4碼，中4碼抽1人獨得「100杯太妃蜜桃厚奶霜」，中3碼抽3人各得25杯。12/26則全太妃系列（厚奶霜75元、拿鐵75元、奶茶65元）第二杯半價。

●CoCo都可聖誕草莓買一送一！草莓雙果茶2杯75元

CoCo都可週三好友日聖誕加倍，12/24、12/25兩天，草莓季明星「莓好雙果茶（L）」買一送一，2杯只需75元！需透過都可訂線上平台領券購買，每人可領4張券，共兌換8杯。冬季限定草莓+蔓越莓搭紅茶基底，果香茶香層次豐富。另外，CoCo攜手Uber Eats，即起至2026/1/6外送指定品項（如3Q奶茶、四季春青茶、西西里手搗檸檬美式等）買一送一，在家揪團也能爽喝。

●茶湯會草莓、香柚系列登場 超值節慶優惠

茶湯會冬季草莓系列「草莓四季春拿鐵」、「草莓翡翠珍珠奶綠」酸甜戀愛感滿分，12/19~12/25購買草莓系列任兩杯，第二杯75折。2026/1/1~1/4香柚系列任兩杯組合價110元，四季春或翡翠綠茶底搭鮮奶/奶茶+草莓果粒醬，節慶優惠喝起來超值。

康青龍新品「焙芽Q奶系列」重焙鐵觀音茶底+小Q珍珠，多層次咀嚼口感。即日起~12/29用龍來訂買任1新品，第二杯折20元；12/24平安夜穿戴聖誕元素到門市買新品，同品項第二杯半價；12/30~2026/1/18再送小Q加料券1張。年末咀嚼控衝一波！

●麻古茶坊粉粿金萱外送買一送一！加碼送保冷袋

麻古茶坊Uber Eats限定，即日起~12/30大杯「粉粿金萱」買一送一（北東離島50元、中南部40元），高山金萱茶+紅萱粉粿雙重茶香，再加碼送雙杯保冷袋（數量有限送完為止）。外送族快搶！

●COMEBUY蘋果冰茶萊爾富特價！單瓶32元、兩件59元

COMEBUY經典「蘋果冰茶」600ml利樂包，12/24~2026/1/20萊爾富單瓶32元、兩件59元；2026/2/28前憑折價券到COMEBUY門市，再折5元。便利超商就能囤貨，酸甜清爽超解膩。

