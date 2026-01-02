快訊

亞洲首發！ 麥當勞史上最大「霸牛堡 Big Arch」尺寸比大麥克還猛 買套餐送4塊雞塊、芋頭控新歡「麥芋球」也來了

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

亞洲首發直接登台！麥當勞宣布推出史上份量感最強、在全球引發話題的「Big Arch 霸牛堡」，這款被譽為「漢堡界飢餓首選」的新品，將於1月7日正式登陸台灣！不僅主打雙層安格斯牛肉與酥炸洋蔥的重磅組合，只要購買套餐就直接送4塊麥克鷄塊；同步登場的還有嚴選大甲芋頭製作的點心「麥芋球」，就是要讓芋頭控也瘋狂！

史上最大「霸牛堡」重磅登台！買套餐送4塊雞塊

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

麥當勞這次真的出大招，「Big Arch霸牛堡」用獨特芝麻奇亞籽麵包夾入雙層4盎司安格斯牛肉、三片白切達吉事、全新酥脆炸洋蔥＋新鮮切絲洋蔥，再淋上獨家Big Arch霸牛醬，多層次口感＋超狂份量，直接稱霸漢堡界！

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

為回饋粉絲，台灣麥當勞推出超狂優惠，自1月7日起至1月27日止，凡購買「Big Arch 霸牛堡」任一套餐，就免費加碼送4塊麥克鷄塊（限內用、外帶、得來速），連續吃爆21天。如果是兩人用餐，還有內含霸牛堡、勁辣鷄腿堡與20塊雞塊的「霸牛堡分享盒」，一次爽吃多種經典美味。

芋頭控新歡！「麥芋球」外酥內綿密超誘人

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

同步推出芋頭控必收新點心「麥芋球」！全新期間限定點心「麥芋球」同步登場，採用台灣在地大甲芋頭製作，外層金黃香脆、內餡綿密滑順，滿滿芋泥濃郁香氣，每一口都超療癒，一份5入，單點66元，套餐加購價僅需59元，甜食派絕對不能錯過這波芋頭熱潮。

限時5天！APP新年迎滿福刮刮樂「買一送一」開抽

除了新品外，即日起至2026年1月6日，限時5天，麥當勞APP 推出「新年迎滿福刮刮樂」活動，大方送出10大優惠券，包含熱門的「豬肉滿福堡加蛋買一送一」、單點滿福堡送4塊雞塊或咖啡，以及買早餐套餐送蘋果派、小玉米湯等好康，記得每天打開APP試手氣！

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

