冷氣團報到就降價！ 2026首波「壽司雙拼」最低只要40元起 「看氣溫再打折」還有炸蝦免費送

壽司迷注意了！迎接2026年，平價連鎖壽司品牌「一条通」強勢推出1月限定優惠，祭出多款「雙拼組合」只要40元，一盤就能吃到兩種風味，同步因應冷氣團來襲，首創「看天氣給優惠」，只要氣溫達標，味噌湯、茶碗蒸現折10元，點拉麵甚至直接請你吃炸蝦！

1月限定「月拚月多」！5款雙拼組合40元起

圖／一条通提供

一条通1月特別推出「月拚月多」促銷活動，全台門市同步販售。其中CP值最高的莫過於「牛五花＋霜降豬」與「鮪魚沙拉＋龍蝦沙拉」，每盤雙拼只要40元就能享受雙重口感；海鮮控則不能錯過「章魚＋劍魷」組合，Q彈有勁的口感一次滿足。

圖／一条通提供

還有料滿出來的「蘆筍蝦手卷＋蝦卵」同樣只要40元。若是追求極致肉感的饕客，則推薦嘗試「牛五花＋和牛後腿」雙拼，僅需80元就能品嚐到油潤與扎實交織的頂級層次。

圖／一条通提供

指定9間門市加碼！鮭魚卵、烤鮭肚只要銅板價

針對特定地區的朋友，一条通更準備了驚喜，包括永春、土城、南京中山、三和、桃園、公益、學士、十全、明誠等9間指定門市，額外提供超狂限定價：「鮭魚卵1貫+蝦卵2貫」只要50元、「玻璃蝦1貫+烤鮭肚1貫」同樣50元，甚至連「牛五花+牡蠣」也只要45元，這價格真的太佛心！

圖／一条通提供

冷鋒過境「低溫價到」！連7天味噌湯、蒸蛋現折10元

不只壽司有優惠，一條通首創「看天氣給優惠」宣布於1/1至1/7期間，根據各區氣溫狀況實施「抗寒優惠」。只要低溫達標，原價30元的味噌湯特價20元、原價60元的帆立貝茶碗蒸特價50元。

圖／一条通提供

最特別的是，活動期間點購「九州豚骨拉麵（150元）」，還會免費加碼贈送炸蝦一尾！須提醒，由於高雄地區天氣相對溫暖，炸蝦加碼活動「十全、明誠、鳳山」門市暫不參與，且所有活動僅限內用。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」