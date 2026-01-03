2人同行送草莓火焰甜點！ 2026「冬日草莓吃到飽」飯店Buffet899元起、火鍋吃到飽爽嗑到3月 還有草莓下午茶加碼

2026年草莓季正式引爆，各大飯店Buffet與人氣餐廳紛紛祭出最強「草莓海」攻勢。不只有夢幻甜點，今年甚至出現草莓披薩、草莓炸雞，甚至草莓握壽司等異國創意料理，飯店Buffet899元起、平價火鍋自助最低只要658元就能爽嗑草莓甜點。

⊙台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐

圖／台北花園大酒店

．活動期間：即日起至2月15日。

．菜色亮點：「饗聚廚房」自助餐廳推出「莓好時光・饗味新呈」主題，融入多國風味的草莓料理讓人驚艷。鹹食部分有窯烤草莓巧克力披薩、草莓鴨胸披薩、草莓巴薩米可烤雞腿、德國豬腳佐草莓莎莎，以及草莓蜜汁排骨等創意菜色，甜點區則有草莓磅蛋糕、草莓奶酪、草莓巧克力泡芙、草莓塔、草莓慕斯蛋糕，還提供現做雲朵舒芙蕾。

假日更有限定桌邊料理如草莓香料雞塔可餅和草莓香料雞印度脆餅。更狂的是，2月14日情人節當天，2位成人同行用餐，餐廳直接加贈超吸睛的「草莓熱烤阿拉斯加」火焰甜點，節慶感瞬間拉滿！

圖／台北花園大酒店

．餐價：平日午餐/晚餐/假日下午茶每位899元+10%，假日午餐/晚餐則是1,099元+10%，CP值超高！

⊙煙波新竹湖濱館「莫內饗宴」自助餐

圖／煙波新竹湖濱館

．活動期間：即日起至2026年3月31日。

．菜色亮點：煙波新竹湖濱館「莫內饗宴」發布「全明星草莓節」，使用苗栗小農香水草莓打造7大主題餐檯，共22道創意料理。亮點包括「草莓松露火腿牛肝菌麻花捲麵」、「莓果陳酒韓式炸雞」，還有選用苗栗小農草莓製成的「紅睡蓮莓果帕菲杯」。甜點壓軸是冠軍甜點師聯名的紅睡蓮莓果帕菲杯，還有加購主菜60盎司巧克力和牛戰斧（佐小農草莓，每日限量，需提前7天預訂，加購價5,999元，適合5-7人）。

圖／煙波新竹湖濱館

圖／煙波新竹湖濱館

．餐價：午餐平日1,180元起/假日1,580元起+10%，下午茶平日880元起/假日1,180元起+10%，晚餐平日1,380元起/假日1,680元起+10%

圖／饗麻饗辣

．活動期間：自元旦起

．菜色亮點：誰說吃草莓一定要去大飯店？麻辣鍋吃到飽品牌「饗麻饗辣」於1月1日起推出草莓甜點祭。除了火鍋料與肉品，甜點區變身粉紅森林，包含草莓奶酪、草莓小可頌、草莓Q提、雪莓娘（草莓紅豆大福）、草莓泡芙、草莓生乳酪蛋糕、草莓聖誕帽、草莓乳酪塔（每日輪替），還聯名草莓雪花冰，讓火鍋餐後甜點超滿足。餐價在地人也瘋狂。

．餐價：一般店型平日午餐658元起+10%、假日788元起+10%，PLUS店型平日午餐858元起+10%、假日998元起+10%

⊙JR東日本大飯店台北「月台町」

圖／JR東日本大飯店台北

．活動期間：即日起至2026年3月31日

．菜色亮點：追求精緻質感的食客，JR 東日本大飯店台北「月台町」提供草莓季雙人下午茶。餐點包含10款精緻甜點外，5款鹹點更是讓人大開眼界，包含「草莓握壽司」、「草莓蝦球」與「草莓嫩豆腐」，將日式風味與草莓完美融合，在冬日午後享受一場最浪漫的莓好饗宴。

．餐價： 雙人下午茶NT$1,480+10%。

