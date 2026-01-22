E.L.F.應援懶人包！ 「SUPER JUNIOR演唱會」高雄開唱 「酒店票根優惠、SJ20周年快閃店、專屬交通號誌」統統朝聖

全台 E.L.F. 必收！ SUPER JUNIOR迎來出道20周年，世界巡迴演唱會即將於1月23日至25日在高雄巨蛋震撼登場！為了迎接歐巴們，高雄整座城市都動起來了，不僅四大地標將點亮超美的「寶藍色」燈光，飯店業者也祭出憑票根打折、應援特調等好康，快跟著「藍海優惠懶人包」玩轉高雄！

● 高雄洲際酒店：憑票根享85折、限定藍色蛋糕

圖／高雄洲際酒店

E.L.F.不能錯過的高級享受！高雄洲際酒店全力啟動應援模式，即日起至1月25日，只要出示SUPER JUNIOR高雄演唱會實體門票，就能享有超值優惠，館內四大餐廳（SEEDS、HAWKER、WA-RA、湛露）全部85折。

圖／高雄洲際酒店

此外，BL.T33 酒吧更貼心準備了兩款「專屬應援特調(2選1)」，超適合演唱會前後小酌慶祝；烘焙坊則同步推出顏值超高的藍色鏡面「海洋橙花檸檬蛋糕」，絕對是IG美照必買打卡款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

● 承億酒店：打卡送應援酒、無邊際泳池投影

圖／承憶酒店

高雄亞灣區也變成了寶藍色燈海啦！承億酒店不僅空橋換上藍色裝飾，位於27樓的 BAR KAO泰式餐酒館更是大手筆，祭出ELF粉絲限定福利，只要拍照打卡就送「應援酒一份」。高空無邊際泳池POOL BAR也有SJ意象投影，邊看藍海邊chill，成為粉絲必衝打卡點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

● 限時 5 天！SJ 20 周年快閃店兩地開張

圖／摘自iMe TW

歐巴的20周年限定周邊台灣首發！這次快閃店分別在兩個地點設置，「義享時尚廣場1F」從1月21日至25日開快閃店，「高雄巨蛋1F大廳」則在演唱會三天（1/23-1/25）同步開張，方便粉絲掃貨：手燈、紀念服飾、台灣限定小物等，貨量有限，建議一開門就衝。

● 全台首創「SJ 版小藍人」交通號誌、限定列車

圖／摘自高雄市政府官方粉絲專頁（來源iMe TW）

高雄市政府超有心！特別設置SUPER JUNIOR版小藍人交通號誌，地點在新堀江中央公園（中山一路/五福二路）、駁二大勇路等路段。此外，捷運紅線也同步加開「限定專屬列車」，車廂內充滿了歐巴的身影，粉絲們記得隨時留意身邊的交通號誌與捷運外觀，捕捉這份驚喜！

● 台北接棒！2月《SUPER RECORDS》特展

圖／摘自Klook

高雄看完還意猶未盡？ 2月份將由台北接棒！SJ 20周年特展《SUPER RECORDS》將於2月9日至22日，在台北新光三越A9館9樓登場。Klook獨家售票，每場次60分鐘，包含成員語音導覽、手寫留言牆、台灣限定周邊，粉絲必訪朝聖地。

