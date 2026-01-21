快訊

北部也有「超人力霸王」見面會！ 新北「霓虹星光樂園」6大設施寒假親子放電首選 消費滿額再送100元餐券

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／宏匯廣場提供
圖／宏匯廣場提供

寒假倒數一週，還沒想好帶小孩去哪放電嗎？新北新莊最強「親子玩樂提案」來了，宏匯廣場自即日起至4/6推出超夢幻的「霓虹星光樂園」，不僅有海盜船、旋轉木馬等6大經典設施，入夜後霓虹燈點亮更是美到窒息。

圖／宏匯廣場提供
圖／宏匯廣場提供

宏匯廣場「霓虹星光樂園」即日起至4/6盛大開園，橫跨寒假與兒童連假，園區設在1樓生活舞台，集結6大人氣設施讓孩子盡情撒野！想挑戰刺激感的首選「海盜船」，低空擺盪＋俯衝失重感，腎上腺素直線飆升；專為小朋友設計的「旋轉彈跳床」則是放電神器，蹦蹦跳跳玩到滿頭大汗超療癒。

圖／宏匯廣場提供
圖／宏匯廣場提供

夜幕降臨後，所有設施同步亮起五彩霓虹燈飾，整座樂園瞬間化身夢幻國度，海盜船、彈跳床、直升機、瘋狂摩托車、釣魚遊戲通通閃閃發光，成為IG打卡族必衝殺底片點！

圖／宏匯廣場提供
圖／宏匯廣場提供

超人力霸王粉絲快筆記！1/24周六下午14:00，宏匯廣場將舉辦「超人力霸王奧米加見面會」，現場除了有宇宙英雄現身，還邀請MOMO親子台的哥哥姊姊同樂，重現招牌必殺技與經典台詞。活動當天凡購買「萬代超人力霸王系列商品」滿1,000 元，還能獲得限量的合影券。

玩樂之餘別忘了逛街！宏匯廣場加碼推出購物好康：平日(周一～四)當日累計滿2000元送100元餐飲抵用券；假日(周五～日)滿3000元同樣送100元，吃喝玩樂一次滿足。雅詩蘭黛小棕瓶、Dior香水等精品美妝3折起特賣會也在1/26前登場，逛街玩累了還能大啖美食CP值爆表！

宏匯廣場「霓虹星光樂園」

．活動日期：即日起～4/6（一）

．活動地點：新北市新莊區新北大道四段3號（宏匯廣場1樓生活舞台）

．營業時間：週一至四14：00～21：00／週五14：00～21：30／週六、日11：00～21：30（雨天暫停，春節依現場公告）

