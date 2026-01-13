快訊

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

南台灣最強燈海來襲！ 「2026屏東燈節」1/23開跑 「4大燈區」連閃38天 夢幻獨角獸、飛馬奔騰超好拍

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝屏東縣長周春米臉書
圖／翻攝屏東縣長周春米臉書

南台灣最強燈海來襲！ 最具指標性的歲末盛事「2026屏東燈節」即將於1月23日正式點燈，一直延燒到3月1日！今年適逢馬年，屏東縣政府特別結合「天馬」與「飛馬」意象，在縣民公園、萬年溪、勝利星村及內埔龍頸溪打造4大主題燈區，連續放送38天，展期一路跨越農曆新年到元宵節，縣長周春米也已搶先在臉書曝光試燈照，美到讓人直接尖叫！

縣民公園化身魔幻國度　巨型獨角獸＋「山之光」主燈超震撼

圖／翻攝屏東縣長周春米臉書
圖／翻攝屏東縣長周春米臉書

今年佔地最廣、也是必訪重點的「縣民公園燈區」，主燈「山之光」將大武山壯闊意象化為光影藝術，氣勢磅礡又充滿力量，旁邊更有「夢幻獨角獸」展開雙翼迎接遊客，搭配周邊的8大主題燈飾與光影隧道，彷彿走進了奇幻國度，入夜後直接變成仙境級打卡點！

萬年溪變身地上星河　萬馬奔騰＋銀河景觀橋太夢幻

圖／翻攝屏東縣長周春米臉書
圖／翻攝屏東縣長周春米臉書

「萬年溪燈區」特別利用溪流地景，打造出數匹不同姿態的馬匹燈飾，營造出充滿氣勢的「萬馬奔騰」意象，夜晚倒映在溪水超唯美！最吸睛的就是附近的景觀橋在入夜後則化身為「夢境銀河」，與橋下的星河倒影相呼應，浪漫指數爆表！

圖／翻攝屏東縣長周春米臉書
圖／翻攝屏東縣長周春米臉書

勝利星村夜間花海盛開+水晶燈旋轉　客家燈區也發光

圖／翻攝屏東縣長周春米臉書
圖／翻攝屏東縣長周春米臉書

喜歡文青風的朋友，絕對不能錯過「勝利星村燈區」，以「花」為主題，打造夜間繽紛花海，搭配旋轉水晶燈，光影變化超級夢幻，走進去就像掉進花的童話世界；今年燈區也延伸至「內埔龍頸溪」，以客家特色主題燈飾為主，讓客家聚落也充滿濃濃年節氛圍。

圖／翻攝屏東縣長周春米臉書
圖／翻攝屏東縣長周春米臉書

【2026屏東燈節】

．時間：2026年1月23日～3月1日

．亮燈時間：每日17:30～22:00

．四大燈區：縣民公園、萬年溪、勝利星村、內埔龍頸溪（客家燈區）

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

南台灣最強燈海來襲！ 「2026屏東燈節」1/23開跑 「4大燈區」連閃38天 夢幻獨角獸、飛馬奔騰超好拍

南台灣最強燈海來襲！ 「2026屏東燈節」1/23開跑 「4大燈區」連閃38天 夢幻獨角獸、飛馬奔騰超好拍

嘉義觀光震憾彈！檜意森活村營運不善 林鐵及文資處16日收回經營

林業保育署阿里山林鐵及文資處宣布今年1月12日與檜意森活村公司協議，1月15日終止「嘉義市檜意森活村營運移轉案繼續委託營...

落羽松聖地「免費開放」！藏身高評價婚宴會館 朝聖「落羽松森林+白雪木花叢」免門票拍到飽

落羽松聖地「免費開放」！藏身4.7顆星婚宴會館的落羽松秘境，限時開放免費入園，整片落羽松森林把浪漫氛圍拉到最滿。

外籍旅客大增4成！2025基隆港郵輪 刷新4項歷史紀錄

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年基隆港國際郵輪共計436艘次、99.3萬人次，人次創歷史新高，此外也同時突破「外籍旅客人次」、「Fly-cruise（船進機出／機進船出） 旅客人次」、及「新船首航次

台灣人好會玩！一年平均出國2.45次 沖繩景點訂單量年增幅超過1,600%

【旅奇傳媒/編輯部報導】一站式旅遊平台「Trip.com」公布《台灣旅遊趨勢報告》及「Trip.Best 旅遊指南排行榜」。報告交叉顯示，台灣出境旅遊市場持續回溫，整體呈現「短程化」「年輕化」與「體驗

亞洲最大「蠟筆小新特展」開催！10大沉浸區 小新奇想世界一次收

席捲全球35年的日本原創漫畫「蠟筆小新」35周年特展今日登場！繼巡迴香港、馬來西亞後，由瀛海文化主辦、INCUBASE ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。