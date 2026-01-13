南台灣最強燈海來襲！ 「2026屏東燈節」1/23開跑 「4大燈區」連閃38天 夢幻獨角獸、飛馬奔騰超好拍
南台灣最強燈海來襲！ 最具指標性的歲末盛事「2026屏東燈節」即將於1月23日正式點燈，一直延燒到3月1日！今年適逢馬年，屏東縣政府特別結合「天馬」與「飛馬」意象，在縣民公園、萬年溪、勝利星村及內埔龍頸溪打造4大主題燈區，連續放送38天，展期一路跨越農曆新年到元宵節，縣長周春米也已搶先在臉書曝光試燈照，美到讓人直接尖叫！
縣民公園化身魔幻國度 巨型獨角獸＋「山之光」主燈超震撼
今年佔地最廣、也是必訪重點的「縣民公園燈區」，主燈「山之光」將大武山壯闊意象化為光影藝術，氣勢磅礡又充滿力量，旁邊更有「夢幻獨角獸」展開雙翼迎接遊客，搭配周邊的8大主題燈飾與光影隧道，彷彿走進了奇幻國度，入夜後直接變成仙境級打卡點！
萬年溪變身地上星河 萬馬奔騰＋銀河景觀橋太夢幻
「萬年溪燈區」特別利用溪流地景，打造出數匹不同姿態的馬匹燈飾，營造出充滿氣勢的「萬馬奔騰」意象，夜晚倒映在溪水超唯美！最吸睛的就是附近的景觀橋在入夜後則化身為「夢境銀河」，與橋下的星河倒影相呼應，浪漫指數爆表！
勝利星村夜間花海盛開+水晶燈旋轉 客家燈區也發光
喜歡文青風的朋友，絕對不能錯過「勝利星村燈區」，以「花」為主題，打造夜間繽紛花海，搭配旋轉水晶燈，光影變化超級夢幻，走進去就像掉進花的童話世界；今年燈區也延伸至「內埔龍頸溪」，以客家特色主題燈飾為主，讓客家聚落也充滿濃濃年節氛圍。
【2026屏東燈節】
．時間：2026年1月23日～3月1日
．亮燈時間：每日17:30～22:00
．四大燈區：縣民公園、萬年溪、勝利星村、內埔龍頸溪（客家燈區）
