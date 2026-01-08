南投「萬坪梅林」免費拍！ 「冬季秘境九尖茶廠」梅花大噴發 把握週末「最佳觀賞期」快衝

周末迎接賞梅最佳時機！ 冷氣團接力報到，不只高山降雪，南投國姓鄉「九份二山」瞬間變成銀白世界，其中超人氣的「九尖茶廠梅林」目前花開已超過8成，香氣撲鼻、層層綻放，重點是還「免門票」，遊客直呼：「走進去根本像掉進童話」，這週末絕對要手刀衝一波！

圖／IG@molly888666授權提供

南投隱藏版「雪白仙境」！位於南投縣國姓鄉的九份二山，一直以來都是內行人才知道的賞梅聖地。其中，最受攝影愛好者推崇的「九尖茶廠」，梅林依山坡地形而生，白花隨風搖曳，滿山滿谷的梅花讓人忍不住一直按快門。比起人聲鼎沸的賞梅區，這裡更多了一份清幽，隨手一拍都是氛圍感十足的仙氣美照！

圖／IG@molly888666授權提供

根據現場最新花況，目前周邊花況已開逾8成，只要後續低溫持續、別來大雨打落花瓣，預計「這週末」九尖茶廠將進入寒梅全盛開花期，而銀白美景將可一路維持到元月中旬。

圖／IG@molly888666授權提供

重點來了，這裡完全免門票！小編建議大家盡早出發，感受那股淡淡的梅花清香，在暖陽下漫步於雪白隧道中，真的浪漫指數破表！

圖／IG@molly888666授權提供

【九尖茶廠】

．地點：南投縣國姓鄉南港村長石巷27-2號

．門票： 免費參觀

．花期預測： 即日起至1月中旬（本週末為最佳觀賞期）

