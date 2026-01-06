不只求財還要拍爆！ 北港最強財神廟「3大超萌主燈」曝光 300萬重金打造聚寶盆、Q版黑虎必拍

2026走春必去！ 被譽為「全球武財神總廟」的雲林北港武德宮，去年創下超過800萬人次的驚人參拜紀錄，今年春節更是不手軟，斥資300萬元在廟埕打造三大璀璨主燈，讓廟埕直接變身「財氣爆棚打卡點」，讓你走春一秒變財神！

圖／翻攝北港武德宮-財神開基祖廟臉書

北港武德宮今年砸下300萬元，推出三大超吸睛主燈，全部以財神爺與黑虎將軍為設計元素，珠光寶氣＋Q版可愛造型，保證讓你拍到手軟！三大主燈由北向南依序排列在廟埕：

．「虎你財源滾滾」：財神與黑虎將軍從上方灑下金銀財寶，滿滿金光閃閃，象徵財源源源不絕滾滾而來！

圖／翻攝北港武德宮-財神開基祖廟臉書

．「有錢珍庫」：超大聚寶盆造型，天官武財神坐鎮其中，裡頭塞滿珍寶金元寶，視覺衝擊超強，求財庫補財庫必拍！

圖／翻攝北港武德宮-財神開基祖廟臉書

．「虎你馬上有財」：財神爺騎著馬、手拿元寶，黑虎將軍隨侍在側，超萌又討喜，寓意「馬上就有財」到手！

圖／翻攝北港武德宮-財神開基祖廟臉書

廟方表示，三大主燈預計除夕前完工，配合北港燈會新增燈區，晚上點亮後璀璨金光映照整個廟埕，讓信眾們走春、求財一次滿足。

武德宮春節系列活動還有除夕夜晚間（2026年2月16日），特別邀請馬來西亞著名的佛曲音樂家黃慧音，帶領美聲男團「淨世金剛」登台，接著在大年初四（2026年2月19日）的迎財神晚會，更邀請到金曲天后齊豫現身，現場將獻唱經典代表作〈橄欖樹〉、〈夢田〉，以及充滿祥和氣息的〈心經〉與〈觀音菩薩偈〉。準備打卡璀璨的主燈到天籟等級的音樂盛宴！

