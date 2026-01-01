快訊

「我壓力很大」資深歌手王夢麟爆酒駕 本人親還原車禍過程

險撞上清潔員…歌手王夢麟酒駕肇事影像曝光 酒測值0.73送辦

請4天爽休16天！2026年「最強請假攻略」：這3個「黃金時段」特休必花，飛長程線看極光選這時

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
2026年連假請假攻略情境示意圖。圖／AI生成
2026年連假請假攻略情境示意圖。圖／AI生成

2026年連假請假攻略來了！ 依照行政院人事行政總處的資訊，2026這一年最棒的消息就是「沒有補班日」，全年高達9個連假，春節直接9天起跳，中秋+教師節、清明+兒童節也都是4天連休，幾乎每個季度都有適合出遊的長假，簡直是出遊天菜年！今年絕對要學會「假期槓桿」術，把短假變長假，把握飛長程線看極光最佳機會！

圖／行政院人事行政總處官網
圖／行政院人事行政總處官網

2026 年國定假日與請假技巧一覽表

圖／udn旅遊美食站製表
圖／udn旅遊美食站製表

上班族快筆記「三大黃金時段」出國玩爆

● 超強黃金段：請4休16，飛歐美長程線看極光

北歐入住極光屋。圖／雄獅旅遊提供
北歐入住極光屋。圖／雄獅旅遊提供

2026年最瘋狂的請假法！只要利用農曆春節的9天假，加上228和平紀念日的3天連假，在中間僅有的4個工作天（2/23～2/26）請出特休，就能一口氣「連休 16 天」。這半個月以上的時間，非常建議飛往北歐冰島追極光，或是去紐西蘭體驗南半球的夏日氣氛，這才是真正的度假享受！

● 賞櫻必備段：請4休10，深度遊日韓吃爆燒肉

日本櫻花季景點-新倉山淺間公園。圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
日本櫻花季景點-新倉山淺間公園。圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

4月初是台灣人最愛的日韓櫻花季！2026年的兒童節與清明節本身就有4天連休，只要接續請下4月7日至4月10日，就能輕鬆換來10天長假。氣候宜人的4月，不論是去京都看櫻吹雪，還是在首爾漢江邊野餐，這個長度都足夠讓你玩得非常透徹。

● 年底清假段：請4休9，聖誕一路跨年到2027

歐美澳有眾多特色行程選擇，旅人可以體驗不同國家的跨年氛圍。 圖／KKday 提供
歐美澳有眾多特色行程選擇，旅人可以體驗不同國家的跨年氛圍。 圖／KKday 提供

辛苦了一整年，最後一波特休，就該花在跨年！2026年的聖誕節在週五，接連著2027年元旦也是週五，只要請掉最後一週的4天（12/28～12/31），就能從聖誕節一路狂歡到跨年，爽休9天。將是犒賞自己最好的時機，建議提早預訂五星級飯店，與親友一起倒數迎接新的一年。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

連假 極光 跨年 聖誕節 兒童節

相關新聞

請4天爽休16天！2026年「最強請假攻略」：這3個「黃金時段」特休必花，飛長程線看極光選這時

請4天爽休16天！2026年「最強請假攻略」曝光：這3個「黃金時段」特休必花，飛長程線看極光最佳機會

【2026國旅補助攻略】最多領$3200！最新補助辦法、26家遊樂園免費入園、優質住宿名單全收錄

想知道 2026 國旅補助怎麼領最划算嗎？本文整理最新補助時程辦法：個人最高補助 $3200 元、壽星加碼抽 $1200 住宿金，還有全台 26 家遊樂園「入住即免費入園」！無論是親子出遊、銀髮慢活，還是公司員工旅遊都有。內附 10 間國旅補助熱門住宿推薦，超詳細教學讓你輕鬆申請、優雅旅行，立即解鎖 2026 最強旅遊省錢術！

雨霧攪局 網評：台北101跨年煙火秀變「101煙霧秀」

今晚台北跨年夜天氣不賞臉，受到東北季風影響，今天下了一整天雨，濕氣、霧氣都重的結果，讓今年台北101跨年煙火呈現效果相當...

2025台灣人旅遊趨勢回顧！「J型女性」愛超前部署、「福岡」暴增466%成最強黑馬、「AI神隊友」時代來了

台灣人2025旅遊趨勢回顧／J型女性愛超前部署、福岡暴增466%成最強黑馬、AI神隊友時代來了

全台2026跨年晚會「壓軸大咖」地圖懶人包！張惠妹、A-LIN、華沙、KARA與理想混蛋等藝人一次看

迎接 2026 年，全台跨年晚會結合音樂演出與旅遊動線，成為年末最具儀式感的移動盛事。從都會舞台到山海離島，各縣市以不同音樂風格迎向新年，吸引旅客規劃跨年小旅行。

大自然攝影師將晨曦凝鍊成永恆　三處「日出之所」推薦

新年伊始，在東部海邊迎接第一道曙光是怎樣的體驗呢？仍未天亮的寒冷黑夜，我坐在三仙台的海邊，伴隨著滿天星空，等待著曙光的現身，一陣一陣的浪，拍打在海灘上的礁岩或鵝卵石上，最原始的浪濤聲自然樂音隨著海風，是那麼地令人心情放鬆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。