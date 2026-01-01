請4天爽休16天！2026年「最強請假攻略」：這3個「黃金時段」特休必花，飛長程線看極光選這時

2026年連假請假攻略來了！ 依照行政院人事行政總處的資訊，2026這一年最棒的消息就是「沒有補班日」，全年高達9個連假，春節直接9天起跳，中秋+教師節、清明+兒童節也都是4天連休，幾乎每個季度都有適合出遊的長假，簡直是出遊天菜年！今年絕對要學會「假期槓桿」術，把短假變長假，把握飛長程線看極光最佳機會！

圖／行政院人事行政總處官網

2026 年國定假日與請假技巧一覽表

圖／udn旅遊美食站製表

上班族快筆記「三大黃金時段」出國玩爆

● 超強黃金段：請4休16，飛歐美長程線看極光

北歐入住極光屋。圖／雄獅旅遊提供

2026年最瘋狂的請假法！只要利用農曆春節的9天假，加上228和平紀念日的3天連假，在中間僅有的4個工作天（2/23～2/26）請出特休，就能一口氣「連休 16 天」。這半個月以上的時間，非常建議飛往北歐冰島追極光，或是去紐西蘭體驗南半球的夏日氣氛，這才是真正的度假享受！

● 賞櫻必備段：請4休10，深度遊日韓吃爆燒肉

日本櫻花季景點-新倉山淺間公園。圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

4月初是台灣人最愛的日韓櫻花季！2026年的兒童節與清明節本身就有4天連休，只要接續請下4月7日至4月10日，就能輕鬆換來10天長假。氣候宜人的4月，不論是去京都看櫻吹雪，還是在首爾漢江邊野餐，這個長度都足夠讓你玩得非常透徹。

● 年底清假段：請4休9，聖誕一路跨年到2027

歐美澳有眾多特色行程選擇，旅人可以體驗不同國家的跨年氛圍。 圖／KKday 提供

辛苦了一整年，最後一波特休，就該花在跨年！2026年的聖誕節在週五，接連著2027年元旦也是週五，只要請掉最後一週的4天（12/28～12/31），就能從聖誕節一路狂歡到跨年，爽休9天。將是犒賞自己最好的時機，建議提早預訂五星級飯店，與親友一起倒數迎接新的一年。

