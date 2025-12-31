2025台灣人旅遊趨勢回顧！「J型女性」愛超前部署、「福岡」暴增466%成最強黑馬、「AI神隊友」時代來了

2025最強黑馬是「這城市」！台灣最大旅遊規劃平台Funliday最新發布「2025年旅遊趨勢觀察報告」，分析每月超過10萬筆台灣旅客行為數據，驚見國人對AI旅遊規劃興趣爆棚，高達66%旅客超想用AI當「神隊友」，遠超全球平均25%，在全球排名第三！台灣人根本不是懶人包愛好者，而是把AI當成超會配合的旅伴，一起討論、狂改行程，玩出屬於自己的極限玩法。

日韓泰穩坐前四！「福岡」狂飆466%成年度最強黑馬

2024年與2025年目的地國家Top10排行榜。圖／Funliday提供

2025年熱門國家排行，日本依舊壓倒性稱霸，佔比高達55%，規劃次數從去年的17.6萬暴增到43萬次，成長力道驚人。其中最亮眼的不是東京，而是福岡！福岡規劃量增速高達466%，遠甩第二名釜山的160%，直接從「備胎城市」晉升「主流核心」，二線城市崛起改寫旅遊版圖，台灣人玩日本不再只靠大都會，福岡的屋台、博多拉麵與超方便機場交通，成功圈粉大批自由行旅客。

獨旅次數暴增55倍！短時高頻輕旅行成主流

2024年與2025年出國旅遊天數比較，泰國微縮至5天。圖／Funliday提供

旅遊天數趨勢顯示，亞洲熱門地點多維持穩定，唯獨泰國從6天縮短到5天，國人越來越愛「短而精」的輕旅行。最大亮點是「個人旅行」大爆發，獨旅次數比2024年狂增5,513%，年輕族群超享受不遷就別人、隨心所欲的自我探索模式，2025年可說是「獨遊元年」！

J型女超前部署、P型男說走就走！女性中生代最愛提早20天規劃

世代提前規劃旅遊天數比較，女性展現較強J型特質。圖／Funliday提供

Funliday數據秀出世代與性別差異超明顯：26-50歲女性展現強烈「J型」（判斷型）特質，愛提前20天以上細心排行程；男性則多為「P型」（感知型），規劃期常不到20天，超隨興。Z世代青少年更猛，規劃期僅6-12天，成為全市場最「說走就走」代表，新世代對彈性出遊的適應力超強。

AI神隊友時代來臨！四成旅客狂愛「修改」功能

行程修改需求首度超越規劃。圖／Funliday提供

有高達48%傾向加入新增景點。圖／Funliday提供

有趣的是，台灣人用AI不只求「規劃」，更有38.7%需求首度超越規劃的「修改與調整」！大家很有主見，常下指令「第二天改去迪士尼」「幫我加間拉麵店」，互動超頻繁。修改指令中48%是「加法」（新增景點），刪除只佔6%，相差7倍，顯示國人天生「旅遊貪食蛇」，行程要塞滿滿，AI就負責幫忙串起最順路的極限路線。

爸媽成AI最忠實粉絲！親子旅遊指定率最高

親子旅遊佔比56%最高。圖／Funliday提供

誰最愛叫AI神隊友？數據顯示「親子旅遊」需求壓倒性勝出，是情侶旅遊的4倍！帶小孩出門變數多，爸媽們超需要AI篩選親子友善景點、安排舒適動線，把繁瑣功課外包，讓自己專心享受親子時光。

怕無聊勝過怕沒吃！近五成推薦都在問「哪裡好玩」

近五成的台灣旅客的意圖為景點推薦。圖／Funliday提供

台灣人雖然愛吃，但向AI求救時最怕「不知道去哪」，景點推薦佔比高達48%，遠甩美食30%與住宿27%。AI已逐漸取代傳統旅遊書與部落格，成為挖隱藏版景點、填補空白時間的最佳嚮導。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」