超狂應援Jolin大巨蛋演唱會！ 7家大巨蛋周邊「跨年美食優惠」 憑票根招待飲品特調、送肉盤、唱歌還能折價爽嗑

天后蔡依林（Jolin）將在2025年尾聲一連三天登上台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，陪伴歌迷從12/31一路嗨到2026跨年夜、元旦！看準天后魅力與跨年人潮，大巨蛋周邊多家餐廳加入應援，推出期間限定優惠，從火鍋、夢幻手搖飲到港點吃到飽，憑演唱會門票，不只能送肉盤、送特調，甚至只要「唱出一句歌詞」就能折價，還有下殺800元的美酒暢飲派對與101煙火景觀餐廳，粉絲跟吃貨們快存、衝一波！

舞古賀mini鍋物誠品松菸店「繆思女神開唱鍋」現折30元

圖／舞古賀mini鍋物提供
圖／舞古賀mini鍋物提供

連鎖小火鍋「舞古賀mini鍋物」誠品松菸店，於12/30至1/限定推出「繆思女神開唱鍋」，這款火鍋主打三椒層次湯頭（大紅袍花椒、青花椒、藤椒），酸辣香麻超開胃，麻度適中超帶勁，肉品可選女王牛五花或舞台豬五花。

為Jolin演唱會應援優惠活動：凡出示蔡依林演唱會門票，或現場「開嗓唱一句Jolin金曲」，原價288元的女神鍋，即現折30元，只要258元開嗑。

舞古賀mini鍋物（松菸店）

．地址：台北市信義區菸廠路88號美食街誠品松菸B1

．電話：02-6604 0202

●COZY TEA 御私藏大巨蛋店「大藝術家」粉紅飲品 買就送保冷袋、再折10元

圖／COZY TEA 御私藏提供
圖／COZY TEA 御私藏提供

大巨蛋B2的「COZY TEA 御私藏」推出限定特調「大藝術家」，以法國頂級乳源搭配大湖草莓製成雲頂奶霜，搭配焦糖鮮奶茶與寒天晶球，視覺口感雙享受！每杯95元、每日限量50杯。

回饋廣大歌迷，御私藏大巨蛋店祭出雙重寵粉優惠：凡購買一杯「大藝術家」，即免費贈送精美彩繪環保保冷袋乙個，讓粉絲看演唱會也能時尚環保兼具；凡持蔡依林大巨蛋演唱會門票至現場購買「大藝術家」飲品，每杯可直接折抵10元。

御私藏 Cozy Tea Loft大巨蛋門市

．地址：台北市信義區忠孝東路四段515號B2樓

．電話：0903-432 207

●羽樂歐陸創意料理連嗨3天 憑票+IG打卡招待小點+飲品

蔡依林演唱會<a href='/search/tagging/1013/票根優惠' rel='票根優惠' data-rel='/1013/245655' class='tag'><strong>票根優惠</strong></a>，非本次活動餐點，僅供示意。圖／翻攝Ulove羽樂歐陸創意料理臉書
蔡依林演唱會票根優惠，非本次活動餐點，僅供示意。圖／翻攝Ulove羽樂歐陸創意料理臉書

位於大巨蛋附近的「羽樂歐陸創意料理」陪粉絲嗨三天，於12/30至1/1期間來店單點或套餐消費，只要秀出Jolin演唱會門票，並上傳Threads或IG標記官方帳號，就能免費招待小點1份+飲品任選1杯（一張票限兌換一份）。

羽樂歐陸創意料理

．地址：台北市松山區南京東路四段162號

．電話：02-2578 2656

湊湊火鍋現場駐唱+K歌包廂！持票根9折 再享買3送1生啤

圖／翻攝湊湊火鍋·茶憩 台灣臉書
圖／翻攝湊湊火鍋·茶憩 台灣臉書

「湊湊火鍋」呼應Jolin精神，12/30至1/1期間，持票根用餐可享9折，單杯生啤或紅白酒可享買3送1，此外，還可至粉專留言分享「哪首歌愛上 Jolin」，再加碼贈送炭焙烏龍奶茶兌換券。

店內有現場駐唱延續演唱會熱度，多間獨立K歌包廂，讓粉絲火鍋+K歌雙倍開心！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

湊湊火鍋•茶憩 大巨蛋店

．地址：台北市信義區忠孝東路四段515號 遠東GardenCity 1F

．電話：02-2756 6986

●蔣老爹愛吃鍋憑Jolin票根送肉盤 到明年1/15

圖／翻攝蔣老爹愛吃鍋臉書
圖／翻攝蔣老爹愛吃鍋臉書

「蔣老爹愛吃鍋」大方寵粉，即日起至2026/1/15，凡來店出示蔡依林演唱會票根或訂單記錄，即免費招待「美國牛五花或台灣梅花豬」肉盤半份（與生日優惠2擇1、一桌限換1份），這裡活動時間最長，沒趕上演唱會也吃得到！

蔣老爹愛吃鍋

．地址：台北市大安區市民大道四段124號

．電話：02-2775 1877

●大巨星港式飲茶跨年看101煙火 1280元港點吃到飽+奢華主餐快搶訂

圖／翻攝大巨星港式飲茶餐酒館臉書
圖／翻攝大巨星港式飲茶餐酒館臉書

不想擠跨年人潮，選擇「大巨星港式飲茶餐酒館」，門口就能直擊101煙火，跨年夜推出1280元超值餐點，包含港點吃到飽+主餐四選一（如起司焗虎蝦、巨星牛小排等），加400元更升級半隻活龍蝦！小孩優惠超佛：3歲以下免費、3-6歲300元、6-12歲半價600元，快帶全家一起迎2026。

大巨星港式飲茶餐酒館 遠東Garden City大巨蛋店

．地址：台北市信義區忠孝東路四段515號1樓8號櫃位

．電話：02-2777 1717

●Lit Lit早午餐酒吧最潮派對 800元門票暢飲15款酒+直擊101煙火

圖／翻攝Lit Lit 早午餐酒吧 台北大巨蛋臉書
圖／翻攝Lit Lit 早午餐酒吧 台北大巨蛋臉書

「Lit Lit早午餐酒吧」台北大巨蛋店舉辦「跨年轟趴派對」，12/31的21:00起門票優惠價只要800元，就能享受2款啤酒+13種特調，共15款美酒無限暢飲，同樣主打「店門口直擊 101 煙火」，成為跨年夜超潮聖地。

Lit Lit 早午餐酒吧 遠東Garden City大巨蛋店

．地址：台北市信義區忠孝東路四段515號

．電話：02-2760 0793

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

