全台最大「花季慶典」要來了！2026「九族櫻花祭」開花預估指南公開 「5種絕美櫻花」接力綻放、3月「薰衣草」紫爆來襲
追花搶先看！2026「九族櫻花祭」熱身，「夜櫻＆夜舞祭」開放日期確定，還有櫻花開花預估指南一次收！
九族文化村迎來璀璨周年，2026九族櫻花祭「40周年粉色盛典」邀請民眾走進全台最大、最浪漫的花季慶典，從早到晚體驗浪漫粉紅夢境。預計自一月底開始，各品種櫻花將接力綻放，像是枝垂櫻、八重櫻、吉野櫻、台灣雪櫻等，最後交棒給富士櫻。約莫3月中旬，再由薰衣草花海引領紫色風暴。
溫馨提醒，由於花期受氣候影響，規劃出遊前，建議先至九族官網查詢即時花況。
同時，2026「夜櫻＆夜舞祭」開放期間為2/14至3/8，特別一提的是，2/16除夕夜僅營業至15:00。而早鳥優惠票780元（原價980元）則限時販售至1/15，使用期間為1/31至4/6。
九族文化村 2026櫻花開花預估指南
枝垂櫻：1月中旬－下旬
八重櫻：2月上旬－中旬
吉野櫻：2月中旬
台灣雪櫻：2月中旬
富士櫻：2月下旬
薰衣草：3月中旬－下旬
