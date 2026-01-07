快訊

美國動手扣押！俄軍艦護航委國相關油輪 疑美直升機盤旋影像曝光

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

全台最大「花季慶典」要來了！2026「九族櫻花祭」開花預估指南公開 「5種絕美櫻花」接力綻放、3月「薰衣草」紫爆來襲

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／九族文化村粉專
圖／九族文化村粉專

追花搶先看！2026「九族櫻花祭」熱身，「夜櫻＆夜舞祭」開放日期確定，還有櫻花開花預估指南一次收！

圖／<a href='/search/tagging/1013/九族文化村' rel='九族文化村' data-rel='/1013/181280' class='tag'><strong>九族文化村</strong></a>粉專
圖／九族文化村粉專

圖／九族文化村粉專
圖／九族文化村粉專

九族文化村迎來璀璨周年，2026九族櫻花祭「40周年粉色盛典」邀請民眾走進全台最大、最浪漫的花季慶典，從早到晚體驗浪漫粉紅夢境。預計自一月底開始，各品種櫻花將接力綻放，像是枝垂櫻、八重櫻、吉野櫻、台灣雪櫻等，最後交棒給富士櫻。約莫3月中旬，再由薰衣草花海引領紫色風暴。

圖／九族文化村粉專
圖／九族文化村粉專

圖／九族文化村粉專
圖／九族文化村粉專

圖／九族文化村粉專
圖／九族文化村粉專

圖／九族文化村粉專
圖／九族文化村粉專

圖／九族文化村粉專
圖／九族文化村粉專

溫馨提醒，由於花期受氣候影響，規劃出遊前，建議先至九族官網查詢即時花況。

圖／九族文化村粉專
圖／九族文化村粉專

同時，2026「夜櫻＆夜舞祭」開放期間為2/14至3/8，特別一提的是，2/16除夕夜僅營業至15:00。而早鳥優惠票780元（原價980元）則限時販售至1/15，使用期間為1/31至4/6。

九族文化村 2026櫻花開花預估指南

　

枝垂櫻：1月中旬－下旬

八重櫻：2月上旬－中旬

吉野櫻：2月中旬

台灣雪櫻：2月中旬

富士櫻：2月下旬

薰衣草：3月中旬－下旬

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

九族文化村 薰衣草 早鳥 花海 櫻花季 熱門景點

相關新聞

全台最大「花季慶典」要來了！2026「九族櫻花祭」開花預估指南公開 「5種絕美櫻花」接力綻放、3月「薰衣草」紫爆來襲

追花搶先看！2026「九族櫻花祭」熱身，「夜櫻＆夜舞祭」開放日期確定，還有櫻花開花預估指南一次收！

不只求財還要拍爆！ 北港最強財神廟「3大超萌主燈」曝光 300萬重金打造聚寶盆、Q版黑虎必拍

不只求財還要拍爆！ 北港最強財神廟「3大超萌主燈」曝光 300萬重金打造聚寶盆、Q版黑虎必拍

2026新年「全台樂園優惠」懶人包！姓名身分證對中免費入園、超佛心票價一次看

迎接2026年新年假期，全台多家主題樂園接力推出話題優惠，從姓名對中即可免費入園，到身分證號碼與生肖限定的超值票價，讓民眾不論親子同行、情侶約會或好友揪團，都能以更親民的預算安排新年旅遊行程。

從鹽田到餐桌：臺鹽如何用科技、文化與生活智慧，重塑與海共生的未來

從鹽田到永續現場：臺鹽重新定義「鹽」的角色 臺鹽董事長丁彥哲表示，企業談永續，不能只停留在口號，而是一套必須落實於經營每個環節的「必要管理」。他將臺鹽在永續或ESG中的角色，清楚定位為一個「全方位的

免費入園一整月！蓋婭莊園「4地區」限定免門票 秀證件打卡「夢幻城堡、古典地標」

最美歐風莊園免費入園！嘉義熱點「蓋婭莊園」延續地區限定免門票活動，1月「4地區」...

寒流雕琢的冬日冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

強烈大陸冷氣團南下，為高山景致添上一抹夢幻色彩。於1月3日凌晨武陵農場測得最低溫來到零下1.2度，位於園區內的藤花園在低溫與水氣交織下，再度呈現宛如冰雪奇緣場景的「冰晶宮」奇景，馬上吸引眾人的目光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。