不是滿開也很美！台中新社梅花森林 花況三四成開花中

ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


今年的新社梅花森林，並非一夕爆開，而是慢慢轉白的節奏。目前花況約落在三到四成，枝頭間開始出現雪白花朵，遠看已有層次，近看仍保留著冬日的空氣感。這樣的狀態，更像是一場即將展開的季節序章。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


等待，是今年最美的關鍵字

相較於滿開時的壯觀，此刻的梅花森林多了一份安靜。白花與尚未盛放的枝條交錯，讓整片山林呈現出「正在變化」的畫面。對熟悉賞花節奏的人來說，這正是最值得記錄的階段，也提醒著一週後，風景將迎來高峰。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


老梅樹撐起的冬日山景

這片森林裡，超過四百棵、樹齡超過半世紀的梅樹靜靜佇立。低矮的樹形讓花朵貼近視線，不需要刻意取景，走進林間便能感受到白色花海逐步堆疊的力量。歷史、時間與季節，在這裡同時發生。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


給願意慢慢等的人一片雪白

梅花森林每年都會迎來最盛大的白色時刻，但今年，如果你願意多等幾天，會看到更完整的花雪景色。現在來，是記錄前奏；一週後來，則是走進滿山白。無論哪個時間點，這片森林都值得被放進冬季行程裡。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


【台中新社梅花森林】

賞景地點：台中市新社區福興里豐埔產業道路（座標：24.155400417370707, 120.86017914889044）

收費方式：外圍參觀免費，入園需50元清潔費


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


