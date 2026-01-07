不是滿開也很美！台中新社梅花森林 花況三四成開花中

每到秋冬，小編一定想到台中的「暖心美食散策」。沒有浮誇排隊名店，取而代之的是夜市裡悄悄飄起的熱氣、從碳火升起的暖意、以及那種一喝就覺得「啊～身體被修復了」的季節限定甜品。這次小編把台中秋冬最不能錯過的三大暖胃美食收錄起來：大慶夜市的人氣白玉烤梨、60 年老店的芝麻湯圓紅豆湯、以及台中人冬天必吃的吉生炭燒沙茶火鍋。如果你也是「天氣一冷就會想喝甜湯、吃火鍋」的人，這篇請直接收藏！

2026-01-06 11:01