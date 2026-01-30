2026三層崎花海登場！北投「臺版富良野」花願同行浪漫綻放
2026三層崎花海將於115年2月11日正式登場，展期一路延續至3月15日，在北投社的三層崎公園展開一年一度的春日盛景。層疊起伏的山坡地形，隨著花期轉換出不同色彩層次，讓人不必遠行，就能在城市近郊感受遼闊、開闊又純粹的花海視野。
今年花季以「花願同行」為主題，將賞花體驗轉化為一場結合散步、感受與祈願的行程。沿著園區動線慢慢前行，花海不再只是拍照背景，而是陪伴人們放慢腳步、重新感受季節流動的風景，讓每一次停留，都多了一份情緒與記憶。
2026年花海首度串聯嗄嘮別公園與三層崎公園兩大園區，透過流暢的S型花路動線，將遼闊花海與櫻花步道自然串接。行走其間，視線隨著地形起伏轉換，花景與步道交錯展開，也讓整段賞花路線更具層次與節奏感。
三層崎公園運用GPS定位放樣技術，將象徵守護的大冠鷲意象融入花景設計之中。薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠與銀葉菊等約16萬盆花卉，交織出色彩鮮明的圖騰景觀，從高處俯瞰，更能感受到花海與地景共構的壯麗畫面，成為北投春天最具代表性的城市風景之一。
活動期間：02/11–03/15
活動地點：台北北投社三層崎公園
