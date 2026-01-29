嘉義河津櫻王者降臨！「樟樹湖櫻榖王」盛開 進入最美時刻
位於嘉義縣梅山鄉樟樹湖一帶的「櫻榖王」，又被稱為「太和櫻王」，是當地極具代表性的賞櫻地標。這棵河津櫻以單株之姿矗立於古樸穀倉旁，粉色花海與木造建築同框，形成極具記憶點的畫面，也讓這裡成為每年一月至二月最受矚目的賞櫻景點之一。
目前樟樹湖櫻榖王已進入全面盛開階段，花況濃密、色澤飽滿，整棵樹彷彿被粉色雲朵包覆。河津櫻特有的深粉色調，在陽光照射下顯得層次分明，也讓人一站到樹前就忍不住停下腳步，細細欣賞這棵「櫻花王」最氣勢磅礡的時刻。
隨著櫻榖王盛開，周邊的櫻花也陸續加入綻放行列，讓整個樟樹湖與太和村一帶逐漸染上粉色。單棵王者櫻花搭配周邊櫻樹群的襯托，使賞花視角更加豐富，也讓來訪的旅人能一次感受多層次的櫻花景致。
樟樹湖櫻榖王的花期通常落在每年一月至二月，盛開期短暫卻極具爆發力。此刻正是最適合前往欣賞的時候，不論是拍攝單株櫻花的震撼畫面，或漫步在太和村感受春天氣息，這裡都能給你一場毫不保留的櫻花盛宴。
賞櫻地點：嘉義梅山樟樹湖櫻穀王茶亭
延伸閱讀>>嘉義落羽松秘境推薦｜魚寮遺址紅葉倒影 美到像走進忘憂森林
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言