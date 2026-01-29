嘉義河津櫻王者降臨！「樟樹湖櫻榖王」盛開 進入最美時刻

快訊

▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


位於嘉義縣梅山鄉樟樹湖一帶的「櫻榖王」，又被稱為「太和櫻王」，是當地極具代表性的賞櫻地標。這棵河津櫻以單株之姿矗立於古樸穀倉旁，粉色花海與木造建築同框，形成極具記憶點的畫面，也讓這裡成為每年一月至二月最受矚目的賞櫻景點之一。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


王者之姿全面盛開｜粉色花團撐滿整個視線

目前樟樹湖櫻榖王已進入全面盛開階段，花況濃密、色澤飽滿，整棵樹彷彿被粉色雲朵包覆。河津櫻特有的深粉色調，在陽光照射下顯得層次分明，也讓人一站到樹前就忍不住停下腳步，細細欣賞這棵「櫻花王」最氣勢磅礡的時刻。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


櫻花接力綻放｜太和村正式進入賞櫻熱潮

隨著櫻榖王盛開，周邊的櫻花也陸續加入綻放行列，讓整個樟樹湖與太和村一帶逐漸染上粉色。單棵王者櫻花搭配周邊櫻樹群的襯托，使賞花視角更加豐富，也讓來訪的旅人能一次感受多層次的櫻花景致。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


一年只等這一刻｜把握一月至二月的賞櫻時機

樟樹湖櫻榖王的花期通常落在每年一月至二月，盛開期短暫卻極具爆發力。此刻正是最適合前往欣賞的時候，不論是拍攝單株櫻花的震撼畫面，或漫步在太和村感受春天氣息，這裡都能給你一場毫不保留的櫻花盛宴。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


【樟樹湖櫻榖王】

賞櫻地點：嘉義梅山樟樹湖櫻穀王茶亭


