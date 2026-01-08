快訊

乖乖進軍手搖界！ 發發最新「草莓乖乖優格飲」2杯88折再送乖乖餅乾　老賴草莓季必喝「烤糖奶蓋」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／發發The Far Far Farm、老賴茶棧提供
圖／發發The Far Far Farm、老賴茶棧提供

乖乖進軍手搖界！ 發發最新「草莓乖乖優格飲」夢幻聯名，驚喜聯手童年回憶「乖乖」，推出草莓煉乳系列新品，不僅有2杯88折優惠，還要免費送餅乾；而老字號「老賴茶棧」也祭出「烤糖奶蓋草莓」系列，超夢幻粉色杯身絕對是冬日必喝的打卡飲品。

「發發 X 乖乖」夢幻聯名！草莓煉乳優格飲88折　再送餅乾

圖／發發The Far Far Farm提供
圖／發發The Far Far Farm提供

文青優格飲「發發」這次與國民零食「乖乖」強強聯手，以經典的「彎の脆果」系列為發想，打造兩款限定飲品「乖乖草莓煉乳優格」與「乖乖煉乳優格」（售價皆為95元）。草莓煉乳優格融合了果香與濃郁乳香，搭配限量的聯名紙杯，視覺與味覺雙重享受。此外，全家便利商店也同步開賣聯名飲品「草莓煉乳金萱奶茶」，將金萱茶底與草莓煉乳完美交織，清爽不膩口。

圖／發發The Far Far Farm提供
圖／發發The Far Far Farm提供

為了回饋粉絲，即日起至1月12日，凡來店或使用線上訂餐購買兩杯聯名飲品，即可享「88折」超值優惠！不僅如此，活動期間內購買聯名飲品並加入官方LINE，將照片上傳個人限時動態，還能免費獲得一包「莓果派對優格乖乖」，數量有限，草莓控一定要把握機會先搶先贏。

老賴茶棧「草莓四重奏」！烤糖奶蓋、冷萃青茶層次感爆表

圖／老賴茶棧提供
圖／老賴茶棧提供

經典老字號「老賴茶棧」今年冬日也帶來甜蜜驚喜，首度將招牌「烤糖奶蓋」與新鮮草莓結合，推出濃厚系冬季新品。首推「烤糖奶蓋草莓紅」，以香醇老賴紅茶為基底，頂層覆蓋厚厚一層焦香烤糖奶蓋，搭配草莓果粒呈現極致豐厚層次；喜歡奶香的朋友則不能錯過「烤糖奶蓋草莓奶綠」，奶綠的柔順與草莓酸甜交織，口感層次再升級。

若偏好清爽口感，則推薦「草莓青茶」與「草莓奶綠」。草莓青茶使用冷萃青茶搭配新鮮果粒，茶香清雅中帶著自然果甜；草莓奶綠則在奶香與綠茶清香中，注入草莓特有的清新尾韻。新品更特別換上「限定粉色草莓杯身」，預計將引發一波打卡熱潮。

