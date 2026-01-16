2026最強吃法！ 「12元布丁＋這2樣」秒變高級「海膽料理」 網推爆：素食海膽超合理

平民甜點竟然能吃出高級感？ 在YouTube擁有50萬訂閱的「厭世甜點店」超人氣甜點創作者NANAKO（拿拿摳），近日公開了一則超狂的美食DIY，直接用最平價的「12元統一布丁」加進兩樣祕密武器，就能激發出高級味覺，做出讓人驚呆的「偽海膽料理」。影片一出立刻掀起熱議，更引發網友正反兩派強力討論。

圖／厭世甜點店臉書授權

在實測影片中，NANAKO把統一布丁擠出來，準備好「布丁、醬油、芥末」，將三者充分攪拌均勻，瞬間就變身鮮甜滑順的「海膽」質地！他親自試吃這碗神祕組合，布丁在嘴裡化開的那一刻，讓他整個人驚呼：「真的很像在吃甜味的海膽！」

圖／厭世甜點店臉書授權

他分析，因為加入了芥末，更能襯托出那種高級感，若想讓視覺與味覺更上一層樓，再加上一片鹹香海苔，風味直接像是在高級日本料理店吃「Omakase 海膽手捲」。

NANAKO大讚這招絕對是「2026最強吃法」，平價食材12元布丁秒變米其林級享受，整體製作過程簡單到連手殘黨都能輕鬆上手！

圖／厭世甜點店臉書授權

隨後迅速在社群平台上引發兩極討論，有人一看就嚇到直呼：「這醬油量不會超標嗎？」、「有一種暗黑料理的感覺」、「不要玩食物！」甚至有人開玩笑質疑：「這真的不是統一布丁的業配嗎？」另也有一票人大讚超合理：「素食海膽耶」、「去掉一點焦糖，再放上米飯，海苔包起來會更像」。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」