台南私藏茶插旗台北「10元開喝」！ CoCo擂焙珍奶「買1送1」、可不可「無言的結橘」成哥鑰匙圈必收藏

手搖飲控注意！ 2026手搖優惠接連炸裂，台南私藏茶「甜夏SUMELLA」正式北上插旗，開幕日祭出超狂「10元開喝」；「可不可」則帶來懷舊驚喜，經典回歸「橘子系列」吉祥物成哥也換上橘子裝賣萌；此外，CoCo與一手私藏紅茶也同步祭出小確幸優惠快追！

➤可不可熟成紅茶

圖／可不可熟成紅茶提供

可不可熟成紅茶大玩懷舊哏，致敬90年代金曲，推出「無言的結橘」系列：「橘果熟成」使用在地茂谷柑柳汁搭配經典熟成紅茶；「梅凍橘果烏龍」則多了Q彈春梅凍，果香與茶香交織超療癒。

圖／可不可熟成紅茶提供

迎接2026馬年，還同步推出兩款限定周邊：只要購買新系列飲品大杯，即可以248元加購穿上橘子裝的「成哥鑰匙圈」；另外還有「HORSE成雙紅包袋」，單筆消費滿200元就能免費帶走，讓成哥陪你旺整年。

➤甜夏SUMELLA

圖／甜夏SUMELLA提供

台南人私藏的直萃茶品牌「甜夏SUMELLA」終於北上，首間台北門市選址於信義區吳興街商圈。品牌強調每一杯都是現點現萃，為了慶祝開幕，1月22日當天推出「經典四款茶飲10元」優惠，包含暮霞紅烏龍、初晴茉莉綠、蜜語蜜香紅及暖穗蕎麥。

圖／甜夏SUMELLA提供

同步推出新品「炙香蘋果紅烏龍」，將炙燒後的蘋果焦糖香融入紅烏龍，口感像糖葫蘆般甜蜜。1月23日至1月25日連續三天，台北店、台南店同步加碼新品「買一送一」，想嚐鮮的人千萬別錯過。

➤CoCo都可

冬韻擂焙珍奶。圖／CoCo都可提供

CoCo都可今天(21日)限時推出「冬韻擂焙珍奶」買一送一，換算下來單杯只要35元，售完為止，記得透過官方LINE或線上平台領券點購，每人限領2張券(共4杯)。

➤一手私藏世界紅茶

圖／翻攝一手私藏世界紅茶臉書

一手私藏至1月26日前，「紅琥珀凍茶拿鐵」單杯特價50元，限冷飲、到店消費、每人每次限購3杯，自備環保杯還可再折扣，紅茶控別錯過這波平價福利。

