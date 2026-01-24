哈根達斯「烤花生冰淇淋香菜堡」限時開賣！ 2入299元爽吃「升級版花生捲」

也太接地氣了！ 哈根達斯這次竟然玩起「台式浪漫」，將夜市常見的古早味花生捲冰淇淋進行華麗變身，推出全新「烤花生冰淇淋香菜堡」。不同於傳統的潤餅皮，這次特別選用現烤的「法式布里歐麵包」，外層酥脆、口感蓬鬆，帶出濃郁的奶油香氣。

內餡部分則是誠意十足，採用哈根達斯經典的濃脆花生醬冰淇淋，入口即能感受滑順濃郁的花生層次，最後撒上靈魂配角「清新香菜」點綴。香菜的清爽與花生冰淇淋的濃醇在舌尖交錯，享受升級版花生捲的絕妙體驗。

這款「烤花生冰淇淋香菜堡」已於1月23日正式開賣，預計限時販售至2月28日為止。售價方面，單份為189元，品牌更推出會員限定優惠，享「2入299元」超狂折扣，等於平均一份不到150元就能品嚐精品級的台式創意甜點，全台設有「烤冰淇淋堡櫃位」的門市皆可購買。

有搶先開箱的網友在Threads社群平台分享，並呼叫「香菜人在哪裡？」瞬間引發網友熱議「簡直是花生捲冰淇淋的2.0升級版，麵包溫熱配上冰淇淋超搭。」也有無法接受的網友表示「好可怕」、「無法接受漢堡加香菜」，還有更多香菜擁護者敲碗直呼：「香菜太厲害了」、「看起來就很好吃」。

