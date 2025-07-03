全台首創「轉轉杯」！馬祖新村攜手百萬YTR洋蔥推出聯名手搖飲，打卡再抽周邊

全台話題飲品新登場！人氣點心手搖品牌「馬祖新村」首度與百萬訂閱YouTuber《洋蔥Onion Man》跨界合作，推出全台首創「轉轉杯」手搖飲，即日起於全台門市正式上市。這款創新杯身設計不僅好喝更好玩，隨著杯身旋轉出現趣味視覺，吸睛程度爆表，掀起新一波打卡風潮。

圖／取自中壢馬祖新村臉書粉絲團

洋蔥聯名限定車輪餅+手搖飲同步登場

除了轉轉杯吸引目光，馬祖新村也同步推出多款洋蔥聯名限定品項，包括經典車輪餅系列，融入洋蔥角色元素，從包裝到口味都別具巧思。活動期間至7月27日止，凡購買聯名商品，還可參加週週抽活動，有機會獲得洋蔥親筆簽名的磁吸手機支架、MBTI鑰匙圈、桌上立牌等限量週邊，吸引粉絲踴躍參與。

圖／取自中壢馬祖新村臉書粉絲團

打卡參加抽獎三步驟，周周送周邊驚喜

參加方式相當簡單，只需追蹤馬祖新村臉書粉專，公開分享聯名商品實拍照並@一位好友，即可輕鬆參加抽獎。每週將抽出多位幸運兒，贈品皆為洋蔥角色專屬設計，趣味十足。馬祖新村提醒，請使用真實帳號參加，並上傳本人拍攝之實圖，否則將取消抽獎資格。

這次聯名不僅打造全新飲品體驗，更成功將馬祖新村品牌魅力擴大至Z世代與手搖飲愛好者族群。結合趣味視覺設計與限量收藏元素，轉轉杯預計成為暑假最強話題。趁活動期間走訪全台門市，把握機會親手入手這款創意滿分的洋蔥聯名系列，享受視覺與味覺的雙重驚喜！

圖／取自中壢馬祖新村臉書粉絲團

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