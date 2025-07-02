西瓜烏龍爆紅後珍煮丹再推「小玉西瓜系列」！2款融合茉莉茶與蕎麥冰沙超消暑

你喝過「生可樂」嗎？這款來自日本的創新氣泡飲，近來在台灣掀起一股天然飲品風潮！不同於市面上常見的罐裝可樂，生可樂以手工方式調製，強調使用天然香料與漢方食材，口感層次分明，香氣溫潤，既解渴又養生，是今年最夯的話題飲品之一。

2025-06-29 13:01