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西瓜烏龍爆紅後珍煮丹再推「小玉西瓜系列」！2款融合茉莉茶與蕎麥冰沙超消暑

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自珍煮丹臉書粉絲團與官網
圖／取自珍煮丹臉書粉絲團與官網

珍煮丹推出的「西瓜烏龍」因韓國人氣偶像張員瑛分享後便引發搶購熱潮，日銷甚至曾破萬杯，成為今夏最火紅的手搖飲。濃郁果香融合回甘烏龍茶湯，打造出層次分明的清涼口感。現在珍煮丹再推出「小玉西瓜系列」飲品，準備再次引爆搶購熱潮！

圖／取自珍煮丹臉書粉絲團與官網
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繼西瓜烏龍後「珍煮丹 」7 月限量推出小玉西瓜系列

看準西瓜熱潮延燒，珍煮丹順勢推出全新「小玉西瓜系列」，選用金黃色澤的小玉西瓜，果肉香氣細緻、甜度剛好，共推出兩款新品：「小玉西瓜茉莉」與「小玉西瓜麥麥雪沙」。前者以茉莉與玉蘭花茶為基底，茶香與果香層層交織；後者則將小玉西瓜與牛乳、蕎麥冰沙結合，入口濃郁滑順又帶顆粒感，即日起於全台門市限量供應。

圖／取自珍煮丹臉書粉絲團與官網
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季節限定品味黃西瓜清爽感，小玉系列再升級

小玉西瓜系列強打「清爽派 vs 冰沙控」雙路線，一杯沁涼茉莉茶飲、一杯厚實冰沙風味，讓人一次滿足兩種口感。珍煮丹表示，此次以稀有黃西瓜入飲，是品牌重新定義夏季西瓜飲品的全新嘗試，無論想要清爽或濃郁風味都能找到對味選擇。兩款皆為季節限定，提醒消費者飲用前記得搖勻，才能喝出最完美風味。

圖／取自珍煮丹臉書粉絲團與官網
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圖／取自珍煮丹臉書粉絲團與官網
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冰沙 張員瑛 手搖 珍煮丹 西瓜烏龍

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