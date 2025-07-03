日本超夯麵包店「MOROPAIN」首次登台！快閃喜來登必吃蜜瓜包、生甜甜圈全攻略1次看

來自日本福岡的超人氣麵包店「MOROPAIN」首度登台快閃，引爆麵包控熱烈關注。本次快閃將於台北喜來登大飯店1樓The Deli登場，時間從8月9日一路販售至9月30日，將帶來備受矚目的招牌「蜜瓜包」，還有多款曾獲國際獎項的麵包品項，更推出為台灣量身打造的限定口味，讓台灣粉絲免飛日本就能一嚐正宗日式職人手藝。

圖／取自MOROPAIN臉書粉絲團

人氣招牌蜜瓜包。圖／翻攝IG@moropainhk

MOROPAIN創立於2014年，主廚諸永裕士堅持使用天然酵母與低溫長時發酵技術，開發超過300種麵包。其中最受歡迎的「蜜瓜包」以優格揉入麵糰，搭配酥脆餅皮，濕潤柔軟、香氣四溢，是店內每日秒殺的招牌人氣王。品牌也曾在香港設立快閃店，推出限定口味的提拉米蘇奶凍夾心麵包，掀起排隊熱潮，此次台灣快閃更將人氣商品全數引進，包含葡萄園蜂蜜麵包、法式蝴蝶酥與首度海外亮相的生甜甜圈系列，誠意滿滿。

圖／取自MOROPAIN臉書粉絲團

圖／取自MOROPAIN臉書粉絲團

此次活動也特別推出結合在地食材的限定款式，如芒果蜜瓜包、佛卡夏三明治等新品，全數使用北海道夢想力小麥粉，保留原味風味與Q彈口感。主廚諸永裕士預計將於8月8日與9日親自來台，親臨現場示範製作並與粉絲互動，讓台灣麵包迷感受猶如置身日本本店的幸福氛圍。欲品嚐這股來自福岡的美味風潮，建議及早前往排隊搶購。

圖／取自MOROPAIN臉書粉絲團

圖／取自MOROPAIN臉書粉絲團

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