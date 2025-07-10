7/11生日快樂！小七變「全家人」與全家玩「紅布條慶生」互動...萊爾富被排擠了

7月11日是7-ELEVEN超商吉祥物「OPEN將」生日，今年再掀一場跨品牌的超商「紅布條應援」互動！全家便利商店在臉書發文、po一張互相慶生祝福的照片：一家7-ELEVEN門市特地掛出紅布條：「我們全家人都祝7-ELEVEN生日快樂」，豈料隔壁的全家也以紅布條回應：「抓到！隔壁全家人。全家小編也7/11生日唷」，巧妙玩哏，在社群上引發高度關注。

其實，這場超商生日應援並非首次，早在去年，全家就曾在門市掛出布條，祝賀「隔壁同事」生日快樂，豈料今年換7-ELEVEN出招，全家也機智回應，成為網友熱議的「友商最萌鬥嘴」。