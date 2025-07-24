甜點控準備！ 蛋黃酥界愛馬仕「陳耀訓 紅土蛋黃酥」中秋預購日期曝 一人最多搶8盒
一年一度的中秋節蛋黃酥大戰即將打響！被封為「蛋黃酥界的愛馬仕」的陳耀訓紅土蛋黃酥再度回歸，憑藉著細緻工法與講究食材，每年一開賣就讓人搶破頭。2025年的中秋預購時間正式曝光，今年還加碼放寬購買數量限制，粉絲們準備開搶！
由世界麵包大賽冠軍陳耀訓打造的蛋黃酥，外皮層層酥香、內餡鹹甜交融，堪稱烘焙控與中秋禮盒界的夢幻逸品。招牌「紅土蛋黃酥」選用紅土醃漬鹹蛋黃、減糖豆沙、丹麥進口奶油，吃起來香氣十足、層次分明，曾創下開賣30秒完售紀錄。
今年預購消息公開，將於7月29日（二）中午12:30準時開跑，僅限拓元售票系統線上購買，一盒8入售價900元，每人最多可購買8盒（去年僅限購5盒）。不接受大宗訂單，也不提供宅配服務，需至台北市松山區指定地點取貨。
預購成功後，可於8月8日至10月6日期間，每日12:00～19:30至「陳耀訓・麵包埠」門市取貨。產品為蛋奶素可食，常溫保存5天、冷藏10天。由於蛋黃酥為散裝食品，取貨後將不接受退換貨，建議購買者務必確認好取貨時間。
「陳耀訓紅土蛋黃酥」預購資訊
．預購日期：2025年7月29日（二）中午12:30
．售價：每盒900元（8入）
．購買通路：拓元售票系統
．限購數量：每人最多8盒
．取貨時間：2025年8月8日～10月6日，每日12:00～19:30
．取貨地點：台北市松山區敦化北路244巷51號1樓
．注意事項：僅限現場自取，不提供宅配，不接受退訂或更改取貨日，勿從非官方平台購買
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