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8月爽吃一条通！ 9門市壽司炸物升級「10款加量不加價」　公益門市「半價優惠」、滿額還送現金券

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／一条通提供
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壽司控快衝！人氣日式連鎖壽司品牌「一条通」8月推出多重優惠，不僅推出多達10款壽司、炸物、軍艦等人氣品項「加量不加價」活動，還有公益門市限定半價起的超殺優惠。從8/1起至8/31止，全台指定分店同步開跑，消費滿額再送現金券。

10款人氣商品「加量免費」！9門市整月吃得到

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8月整月限定，一条通針對9間門市（土城、南京中山、新埔、永春、三和、桃園、學士、十全、明誠）推出「加量不加價」優惠，主打10款人氣品項大升級。

包含壽司控最愛的「生鮭魚壽司」2貫送1貫、「鮭魚刺身」5片送2片、「蝦味魚卵」2貫送1貫、「海帶絲」增量至90克，以及「特選蝦三貫」「極鮮盛合」（加碼3片鯛魚）、「稻荷壽司」「玉米壽司」「蟹棒天婦羅」「炸蝦什錦天婦羅」等經典品項，讓你吃得過癮又不傷荷包！

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16店限定開吃 4款商品8/6起限時加量

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從8/6至8/12限時一週再加碼！一条通針對16間門市（新店、大坪林、樹林、碧潭、石牌、士林、永和、頂溪、三重、蘆洲、新莊幸福、舊宗、青埔、竹北、台中站前、鳳山），推出精選店內人氣王4款商品加量活動。

包含「生鮭魚壽司」2貫送1貫、「鮭魚刺身」5片送2片、「蝦味魚卵」2貫送1貫、「海帶絲」增量至90克。

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公益門市限定「握壽司半價起」　炸物、軍艦、小菜也特價

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指定台中「公益門市」再祭出精選商品「半價優惠」活動，包括：生鮭魚、鮮蝦、稻荷、箭魷握壽司、玉米軍艦、蝦味魚卵軍艦、炸蝦什錦天婦羅、炸蝦、廣島牡蠣手卷、海帶絲，一次爽吃經典壽司、小菜、炸物，半價入手CP值超高！

300元折抵30元 消費滿額再送現金券

即日起至8/31，全台「一条通」門市同步祭出滿額贈活動，單筆消費滿300元送30元現金券、滿600元送60元，無上限、可累計，下次消費時直接現折，超適合全家聚餐或朋友揪團一起吃。

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炸物 壽司 一条通 日式料理

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