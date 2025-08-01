8月爽吃一条通！ 9門市壽司炸物升級「10款加量不加價」 公益門市「半價優惠」、滿額還送現金券
壽司控快衝！人氣日式連鎖壽司品牌「一条通」8月推出多重優惠，不僅推出多達10款壽司、炸物、軍艦等人氣品項「加量不加價」活動，還有公益門市限定半價起的超殺優惠。從8/1起至8/31止，全台指定分店同步開跑，消費滿額再送現金券。
10款人氣商品「加量免費」！9門市整月吃得到
8月整月限定，一条通針對9間門市（土城、南京中山、新埔、永春、三和、桃園、學士、十全、明誠）推出「加量不加價」優惠，主打10款人氣品項大升級。
包含壽司控最愛的「生鮭魚壽司」2貫送1貫、「鮭魚刺身」5片送2片、「蝦味魚卵」2貫送1貫、「海帶絲」增量至90克，以及「特選蝦三貫」「極鮮盛合」（加碼3片鯛魚）、「稻荷壽司」「玉米壽司」「蟹棒天婦羅」「炸蝦什錦天婦羅」等經典品項，讓你吃得過癮又不傷荷包！
16店限定開吃 4款商品8/6起限時加量
從8/6至8/12限時一週再加碼！一条通針對16間門市（新店、大坪林、樹林、碧潭、石牌、士林、永和、頂溪、三重、蘆洲、新莊幸福、舊宗、青埔、竹北、台中站前、鳳山），推出精選店內人氣王4款商品加量活動。
包含「生鮭魚壽司」2貫送1貫、「鮭魚刺身」5片送2片、「蝦味魚卵」2貫送1貫、「海帶絲」增量至90克。
公益門市限定「握壽司半價起」 炸物、軍艦、小菜也特價
指定台中「公益門市」再祭出精選商品「半價優惠」活動，包括：生鮭魚、鮮蝦、稻荷、箭魷握壽司、玉米軍艦、蝦味魚卵軍艦、炸蝦什錦天婦羅、炸蝦、廣島牡蠣手卷、海帶絲，一次爽吃經典壽司、小菜、炸物，半價入手CP值超高！
300元折抵30元 消費滿額再送現金券
即日起至8/31，全台「一条通」門市同步祭出滿額贈活動，單筆消費滿300元送30元現金券、滿600元送60元，無上限、可累計，下次消費時直接現折，超適合全家聚餐或朋友揪團一起吃。
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