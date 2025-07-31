橫濱牛排再加碼！ 午餐不限時吃到飽「爽吃6小時」 4門市指定延長至8月底

牛排控注意！來自日本雲雀餐飲集團的「橫濱牛排」，推出的平日午餐不限時活動深受饕客喜愛，原先僅至7月31日止，品牌近日再宣布延長優惠、一路加碼到8月28日，凡於活動門市平日午餐時段入座，即可享用時間最長達6小時，超值主餐搭配無限自助吧，咖哩飯、霜淇淋、沙拉吧統統無限供應。

圖／橫濱牛排粉專

本次活動適用於全台4家門市，包括宜蘭新月廣場店、桃園統領廣場店、中壢中山東路店、高雄SKM Park店。只要在平日午餐11:00至15:20之間入座，即可無限暢吃從早上11點吃到下午5點；15:20後入場則恢復原本的100分鐘用餐時間。

圖／橫濱牛排官網

橫濱牛排採主餐制消費，主餐選擇豐富，包括牛排、雞腿排、魚排、豬肋排、漢堡排、千層麵等，亦有提供兒童餐與雙人拼盤，價格約落在400元至750元之間，兒童餐則為140元起。點選主餐後，顧客即可無限享用自助吧內容，包含咖哩飯、沙拉、湯品、麵包、牛肉煮、甜點、霜淇淋與多款飲品。

圖／橫濱牛排粉專

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