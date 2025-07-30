《角頭》角色變下酒菜！ 「角頭燒肉酒場」把江湖搬進餐廳 「人情義理牛排、麥克哥雪茄、青仔一百」上桌比狠

兄弟請坐！電影《角頭》系列不只在銀幕掀起熱血浪潮，這回直接把江湖搬進餐廳。全台首間《角頭》官方授權聯名主題餐廳《角頭燒肉酒場》即將在台北開幕，由經典職人品牌「胡同燒肉」操刀，結合電影中的義氣、場景、經典角色，從裝潢到菜色每一細節都火力全開，讓影迷們嗑燒肉也能鬥陣欸！

圖／橘焱胡同集團

由《角頭》團隊授權、「胡同燒肉」打造，「角頭燒肉酒場」將於7/31至8/7試營運、8/8正式開幕，採限量預約制，影迷走進店裡，搶先感受濃濃的電影氛圍撲面而來，門外巨型「角頭」匾額迎客，天花板設計取材自阿美族刺青圖騰、仿舊木地板與昏黃燈影營造氣場，牆上懸掛劇照與人物剪影，從吧台、包廂到酒牆，全是一場《角頭》粉絲的沉浸式狂歡。

魷魚螺肉蒜(圖左)、菜尾湯(圖右)。圖／橘焱胡同集團

麥克哥雪茄。圖／橘焱胡同集團

連菜單都充滿江湖味！其中像是「麥克哥雪茄」就是向王陽明飾演的角色「麥克哥」致敬，酥脆外皮包裹蟹肉與鮭魚卵，造型仿雪茄，上桌氣勢十足；「魷魚螺肉蒜」、「菜尾湯」則是向老台灣酒家菜致敬，湯頭濃厚、氣味鮮明，是影迷必喝的經典台味；此外還有牛排上印有人情義理四字的「人情義理牛排」、白綠雙色麻糬製作的「檳榔姊妹花」甜點，每道菜都有角色故事可細細品味。

人情義理牛排。圖／橘焱胡同集團

檳榔姊妹花(圖左)、青仔一百(圖右)。圖／橘焱胡同集團

更結合台灣在地文化與角色靈感，推出台式特色調酒，例如、以及未來即將推出的創意調酒「大橋頭是我爸的」，像是以番茄、四季春與蘆筍打造的「台灣LV」，以茄芷袋意象點綴，呼應菜市場的人情味；「青仔一百」則用高粱搭健酪、陳皮梅和紫蘇葉打造檳榔攤風格飲品，喝出男人間的默契與豪氣。

台灣LV。圖／橘焱胡同集團

還有以「喬代誌」、「雙天至尊」為名的創意酒款，以及未來即將推出「大橋頭是我爸的」創意調酒，從名稱到風味都完美圍繞著《角頭》鋪陳！

雙天至尊！。圖／橘焱胡同集團

喬代誌。圖／橘焱胡同集團

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

角頭燒肉酒場

試營運：7/31～8/7（限量預約）正式開幕：8/8

地點：台北市松山區市民大道四段139號

營業時間：週一至週五18:00 - 00:30；週六至周日、國定假日17:30 - 00:30 (最後收客時間23:00)

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」