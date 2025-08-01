「第一次轉機」也能輕鬆上手！轉機該預留多少時間？
【文・KKday旅遊生活誌】
常常一到轉機時間就手忙腳亂，不是擔心趕不上飛機，就是搞不懂要不要重新領行李、通關重檢？別擔心，出國轉機懶人包一次告訴你所有轉機小眉角，從轉機流程、時間安排、行李是否直掛通通都有，讓你就算是第一次轉機也能輕鬆上手！
轉機流程
當你要前往的國外目的地沒有直飛航班，或者直飛機票實在太貴，這時候「轉機」就是一個常見又實用的選擇。雖然會花多一點時間，甚至如果轉機時間夠長，還能安排個小旅行，替旅程增添不一樣的回憶。
不過，第一次轉機的人可能會對流程不太熟，沒搞清楚轉機該做什麼就容易手忙腳亂。下面就一步一步帶你了解標準的轉機流程，出國前先看清楚，就不怕到機場手足無措啦！
辦理登機手續Check-in
在你出發的機場櫃台或自助報到機辦理登機手續時，記得確認以下幾件事：
- 有沒有拿到「所有航段」的登機證（例如：台北→香港、香港→倫敦）
- 行李是否「直掛」到最終目的地？要仔細看行李吊牌上是否有寫最終目的地的三碼機場代碼（例如 LHR 是倫敦希斯洛）
這步驟很重要，能確保你中途不用重新領行李，也能避免在轉機機場手忙腳亂找托運櫃台。
出境安檢與通關
辦理好登機後，接下來就是通過出境安檢和護照查驗。順利通關後，就可以前往第一段航班的登機口，準備登機啦！
抵達轉機機場
飛機抵達轉機地後，請先跟著下機人潮走，並馬上確認轉機資訊，例如：
- 航班資訊螢幕上你的下一班航班號碼和登機門在哪裡
- 是否需要換航廈？（有些大型機場像新加坡樟宜、韓國仁川，航廈間距離較遠，記得預留移動時間）
過境安檢與托運行李
並不是每個機場都一樣喔！以下兩種狀況要特別注意：
- 部分國家（如美國、加拿大、中國）：就算只是轉機，也會要求你「重新領出行李」，重新過海關，然後再托運一次。這裡會多花時間，務必預留充足轉機時間。
- 大多數國家（如新加坡、日本）：大多數情況下不用重新領行李，直接過境安檢就好。
不確定的話，在出發機場報到時就可以問航空公司人員確認清楚。
前往登機門
轉機機場通常會有明顯的英文指示牌（Transfer／Connections），按照指示走就能順利找到你的下一段登機口。途中記得確認航班是否有延誤、登機門是否更改，避免跑錯登機門。
搭上下一段航班
找到登機門後就可以安心等候下一段航班登機啦！
掌握以上轉機流程，就算是第一次轉機也能輕鬆搞定。如果你是要到歐洲、美國等長程航線，記得選擇轉機時間至少預留2至3小時以上，避免因為安檢或登機口太遠而錯過班機喔！
行李可以直掛嗎？
行李直掛是指在第一個機場辦理托運時，行李會自動送到最後一班飛機的目的地，不需要在轉機機場重新領取再托運。但有些情況例外喔！像是從美國入境時，無論是否有行李直掛都需要將托運行李領出過安檢再重新托運；另外如果轉機時間超過24小時，航空公司可能不會提供直掛服務（即使買的機票上面寫直掛行李）。
還有的情況是兩班飛機的航空公司不屬同一聯盟，也有可能無法直掛行李喔！還是要建議事跟航空公司確認清楚～
轉機預留時間
一般來說轉機時間建議至少預留 3小時，因為還要考慮入境手續、過安檢、航廈間移動等過程，有時候也可能遇到突發狀況，像是入境移民官詢問處人潮很多等等，來看看常見的國際轉機機場資訊吧：
- 日本成田機場（NRT）：3小時
- 韓國仁川機場（ICN）：3小時
- 新加坡樟宜機場（SIN）：2.5小時
- 洛杉磯機場（LAX）：4小時
- 杜拜機場（DXB）：3小時
- 香港機場（HKG）：2.5小時
轉機可以出境嗎？
如果轉機時間超過 6小時其實是有時間可以離開機場來趟短暫旅行，但要先確認該國是否有免簽入境喔！或是如果你已經確認想要入境遊玩的話也可以事先準備好相關文件，最後記得預留至少2小時以上的回程排隊安檢時間！
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