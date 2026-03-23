韓國櫻花季將開跑！推薦你一個必去賞櫻景點

【文・KKday旅遊生活誌】

春天準備飛韓國的話，汝矣島絕對是不能錯過的一站。這裡不只是首爾重要的金融與政治中心，一到櫻花季就會完全變身，整條街被粉色櫻花包圍，氣氛直接拉滿。從漢江公園散步到櫻花大道，再順路逛百貨、看夜景，其實一天就能安排得很剛好。這篇就帶你簡單認識汝矣島有哪些必去景點，順便看看賞櫻可以怎麼玩。

韓國汝矣島介紹

汝矣島是位於首爾永登浦區的何中島，聚集了國會議事堂、金融監督院、KBS等公營機關，可說是集政治、經濟、放送唯一體啊！此外，因緊鄰漢江的緣故，也是首爾市

韓國汝矣島景點

汝矣島漢江公園

汝矣島漢江公園除了上述提到是熱門韓劇常來取景之地外，由於漢江重整工程過後，增設了很多美麗的設施（水上舞台、水光廣場、鋼琴水道等），使它成為熱門的景點之一。

四月的櫻花季、夏天的夜貓子夜市及十月的首爾國際煙火節也使汝矣島漢江公園增添不少知名度。不少首爾當地上班族或家庭，也會來這邊放鬆身心，在熙熙攘攘的首爾中享有一片寧靜。

麻浦大橋

六年前，這座大橋因為許多人在此跳河自盡而背負「自殺大橋」的污名，但經過韓國政府舉辦的「我們建設的生命之橋」活動，將麻浦大橋增加許多鼓勵的言語和裝飾，並傳達出許多正面的訊息，並在橋樑上刻下生命之橋的雕塑品，提倡生命的價值。如今麻浦大橋已被冠名為「生命之橋」。

THE HYUNDAI SEOUL 現代百貨

THE HYUNDAI SEOUL是2021年才開幕的現代百貨旗艦館，以高達2萬7000坪的空間成為首爾市內規模最大的百貨公司，也因此一開幕就吸引超多民眾朝聖，在網路上可說是十分具有話題性呢！

跟其規模相稱的就是有超級多的店家可以逛，真的是目不暇給的程度，要吃、要喝、要時尚都可以，逛起來非常過癮。而到了聖誕節前，裡頭還會有一座超級巨大的聖誕樹跟美麗裝飾，許多人會特別拍照打卡呢～

輪中路櫻花大道

位於汝矣島的輪中路櫻花道是首爾知名的賞櫻景點，每到春天，道路兩旁就有超過1440棵的櫻花樹同時綻放，美不勝收。當春天的風輕輕一吹，集體飄洛的櫻花雨也非常壯觀，畫面甚是浪漫。

另外，櫻花大道在櫻花季時間，會有交通管制，在賞櫻的時候不會被行駛而過的車打擾，旅客們可以輕鬆前往、盡情欣賞櫻花的美貌。如果有機會在冬天造訪首爾的話，記得排進行程中喔～

汝矣島63大廈

63大廈在剛建成的時候，曾經有過短暫韓國最高、亞洲最高的頭銜，雖然後起之秀不斷出現，至今63大廈高樓層的壯闊視野還是無可取代的。

63大廈的展望台比起樂天世界塔又更靠近漢江一點，因此從落地窗望出去很像是被漢江懷抱，城市景致頗為浪漫。另外，展望台同時還會有畫作或照片的展覽可以逛，也都滿好拍的。如果是親子旅遊的話，則是可以連同水族館一起造訪喔～

國會議事堂

國會議事堂也是首爾的代表性地標之一，除了國會的政治地位之外，議事堂建築本身就是個觀光景點，不但長得頗為壯麗外，亦曾在韓劇中出現（像是《60天，指定倖存者》）過。而國會議事堂在建造時其實還有個有趣的小故事：國會議事堂最經典的就是最上面的圓拱型屋頂，不過這穹頂其實最一開始並不在設計圖中，但因為國會議員們認為西洋建物沒有穹頂不夠雄壯，而最終加了上去，才讓議事堂成為現在如此帥氣的模樣。

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