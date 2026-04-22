快安排一趟出國潛水之旅，飛一小時多就能到「這裡」！

【文・KKday旅遊生活誌】

想找一個不用飛太遠、又能真的「放空」的海島行程嗎？沖繩大概就是那種不太需要猶豫的選項。飛行時間短，海況穩定，重點是水下世界也不馬虎，從新手體驗到進階潛點都有。有人衝著藍洞來，也有人乾脆跳島潛好潛滿，各種玩法都說得通。如果你對潛水有點興趣，或只是想換個方式看海，這篇整理幾個常見潛點，讓你出發前心裡有個底。

適合季節

沖繩屬於亞熱帶氣候，海域有著豐富的生態與地形環境、許多或淺或深的潛水海域，珊瑚礁、熱帶魚群與生物、地下洞穴⋯⋯，十分多樣化，深受大家喜愛。在沖繩最熱門的潛水季節為春季與夏季，每年4月到10月的天氣較好、水中溫度也相對宜人，只有部分海灘會在上述月份以外的期間暫時關閉。

不過沖繩的緯度不高，年均溫約莫在20度上下，即使是冬天的水溫也不會太低，只要挑對時間與地點，避開颱風或寒流等比較強烈的天氣變化因素，其實沖繩一年四季都適合浮潛與深潛，還有不少人會刻意選在遊客較少的冬季前往潛水，反而更自在愜意呢！

潛水點推薦

恩納村青之洞窟

沖繩最著名的潛水景點是哪裡呢？無非是位於沖繩本島中部的恩納村真榮田岬附近的青之洞窟（藍洞/青洞），極具特色的水下洞窟，加上陽光撒落下來海面上會閃著藍色光芒，吸引了許多人想前往一睹風采。

這裡也是大部分觀光客來沖繩旅遊首次體驗潛水會選擇的行程，有許多提供青洞浮潛或潛水體驗的當地旅遊業者，不會游泳也沒關係，也有提供中文服務的店家，沒有溝通障礙，可以安全且輕鬆的探索青洞海下景色喔！

宮城海岸

宮城海岸位於沖繩本島中部的北谷町，也就是我們大家耳熟能詳的美國村附近沿岸一帶，宮城海岸除了是個不錯的觀賞夕陽景點，也是很適合潛水初學者或是參加體驗課程的潛水地點。綿延的海岸線區域都是相當適合潛水的。

這裡的珊瑚礁與魚群種類非常多樣，能看見甲殼類生物及熱帶魚種等等，尤其是軟珊瑚遍佈海底，像是一朵朵的花在海中盛開，來到這裡潛水的旅客無一不被這美景震懾！如果來到美國村附近遊玩，同時也想戲戲水或浮潛，宮城海岸會是個不錯的選擇。

大猩猩劈掌岩

位於沖繩本島北部旁的瀨底島與水納島的周邊海域，一直以來都是沖繩本島浮潛、水肺潛水及水上活動的熱門地點之一。這裡的水中能見度高，又有珊瑚礁群，想要參加浮潛或潛水體驗行程，附近的潛店選擇也是相當的多。

瀨底島周邊有許多潛水點，包含在沖繩本島上與瀨底島緊鄰相望的知名地標：大猩猩劈掌岩（Gorilla Chop）。大猩猩劈掌岩一帶是沖繩北部相當具代表性的高人氣潛水地點，而且海象大多時候都很穩定、難度低，很適合初學者或者自助浮潛的遊客喔！

古座間味海灘

有一種藍叫作「慶良間藍」，慶良間群島的自然生態美景享譽世界。慶良間群島在沖繩本島的西側，由20個島嶼組成，其中較著名也是較多遊客會前往的是渡嘉敷島、座間味島以及阿嘉島。

天氣好的時候，這些地方都是絕佳的潛水地點，能見度高、又不擁擠，能看見美麗迷人的慶良間藍，尤其是位在座間味島的古座間味海灘更是大家的首選。此處有相對完善的規劃，再加上潔白的沙灘與美不勝收的海景。在這裡浮潛宛如人間仙境，魚群與珊瑚礁隨處可見。如果你是浮潛愛好者的話，這裡必推！

渡嘉敷島

除了浮潛，慶良間群島也是水肺潛水愛好者的天堂，能更深入探索慶良間群島豐富的珊瑚礁與魚群生態，輕輕鬆鬆就能看到海龜。特別是渡嘉敷島更是人氣潛點，浮潛或水肺潛水都適合。許多人會為此特地前來，甚至待上個兩、三天都不是問題。

如果是想要水肺潛水的朋友，渡嘉敷島西側的「アリガーケーブル」與周邊海域是很熱門的潛點，難易度也不高。極豐富的生態：珊瑚礁、花園鰻、鯉魚、雀鯛等各類魚種等等的都有機會見到喔！喜愛水肺潛水的你們請一定要筆記起來！

新城海灘

宮古群島在沖繩本島的西南方，由宮古本島與池間島、伊良部島⋯⋯的島嶼組成。宮古群島是潛水客勝地，像是宮古本島東北方有八重干瀬（やびじ / Yabiji）大型珊瑚礁群，以及西邊的伊良部島有許多潛水景點。但伊良部島的大部分潛點需要潛水執照、難度較高。這部分就留給有興趣的專業潛水客們自行探索了。

宮古島新城海灘有漂亮的海景與透澈的海水，能看見魚群與珊瑚礁。在淺水處就能浮潛，幸運的話還能看見海龜喔！加上此處的淋浴與公廁設施較為完善，周邊還有一些店家與餐廳，要浮潛、玩水上活動、租借用品、用餐等等都很方便，非常適合各種年齡層的遊客來玩！

石垣島青之洞窟

八重山群島位在沖繩本島西南方，由西表島、石垣島、與那國島、波照間島、小濱島⋯⋯島嶼組成。其中石垣島和西表島是人口較多與觀光較盛行的島嶼，更是潛水客喜愛的潛水勝地。而說到潛水，石垣島周邊海域有許多適合潛水的潛點，也不乏一些潛店的體驗活動可報名參與。

特別要提的是，除了本島上的恩納村青之洞窟，在石垣島也有一個青之洞窟。與恩納村青之洞窟的特色相似，是石垣島代表性的潛水景點，也有人會為此特地前來。此外，在石垣島潛水還有很大的機會能看見魟魚從身邊游過，這也是石垣島潛水專屬的特色之一喔！

西表島

被提名為世界自然遺產的西表島，是僅次於沖繩本島的第二大島，有著極其豐富與多元的生態環境與海洋物種。除了可以透過潛水來探索海底下的世界之外，也能在紅樹林裡划SUP、瀑布健行⋯⋯與其說西表島是潛水勝地之外，不如說是一座超大型的自然遊樂園。如果不是對潛水有一定熟悉程度的人，一般遊客可以參加包含浮潛體驗的半日遊或者一日遊行程。由當地旅遊業者帶你遊玩，比較方便之餘，也更能夠在西表島上輕鬆享受大自然帶給你的各式樂趣！

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