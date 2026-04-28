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海島旅遊進入旺季！「這裡」徒步、機車、單車、公車都能環島

聯合新聞網／ KKday旅遊生活誌

【文・KKday旅遊生活誌】

想安排一趟不用一直趕行程的海島旅行，小琉球其實蠻剛好的。島不大，但玩法很多，重點是節奏可以自己抓，想認真運動、還是單純耍廢都行。有人會一早租機車一路繞，也有人慢慢走、邊停邊看海，甚至直接搭公車繞一圈當觀光也不奇怪。這篇就幫你把幾種環島方式整理一下，看看哪一種比較適合你的旅行步調！

環島玩法

小琉球面積約為6.8平方公里，因為整座島不算大，很多人喜歡直接以環島的方式來認識這座島嶼。

小琉球環島的方式主要有幾種，喜歡挑戰自我或體力好的人建議選擇徒步或單車環島的方式；想輕鬆旅遊，但又想要高度自由的人可以選擇租機車或電動車；想邊吹冷氣悠閒環島的人，則推薦選擇環島公車！無論是屬於那一派，都能舒服暢遊小琉球～

建議路線

徒步/騎機車

建議路線：

白沙觀光港→花瓶岩→美人洞→望海亭→杉福生態廊道→山豬溝→蛤板灣→烏鬼洞→落日亭→厚石群礁與觀音石等→白燈塔→大福漁港→旭日亭→龍蝦洞→中澳沙灘

建議可從西側出發向南繞行小琉球最外圈的公路，逆時鐘方向環島不僅包攬了著名的觀光景點，同時也能欣賞美麗的海景喔！

單車

建議採順時鐘方向環島，因為下坡路段較多，比較不費力。

建議路線：

白沙觀光港→花瓶岩→ 中澳沙灘→龍蝦洞→復育涼亭→大福漁港→厚石裙礁→海子口→落日亭→烏鬼洞→長春亭→蛤板灣→山豬溝→杉福漁港→砲陣地→望海亭→美人洞

搭公車

建議路線：

觀光碼頭站→花瓶岩（遊客中心）站→美人洞站→望海亭站→生態廊道站→杉福漁港站→山豬溝站→蛤板灣站→長春亭（番仔厝）站→烏鬼洞站→落日亭站→海子口站→觀音石站→大福漁港站→旭日亭→龍蝦洞站

公車環島可直接參考高雄客運的環島公車路線地圖，去程路線為逆時鐘方向環島，建議可以從觀光碼頭站開始搭乘，沿途選擇有興趣的景點再下車觀光。

延伸閱讀>>【小琉球景點推薦】小琉球必去景點Top15/熱門行程全攻略

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