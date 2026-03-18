東京賞櫻景點推薦這裡！附近景點、商店街、吃美食一日遊這樣排

【文・KKday旅遊生活誌】

春天到東京旅行，除了熱門的賞櫻名所，其實還有不少兼具生活感與景色的地方值得慢慢逛。像是吉祥寺附近的井之頭公園，每到櫻花季就會被粉色花海包圍，湖畔散步或划天鵝船都很有氣氛。看完櫻花後，還能順道逛商店街、吃美食，或走訪附近的吉卜力美術館，一整天安排起來剛剛好。

吉祥寺櫻花景點：井之頭公園

井之頭恩賜公園腹地廣大，夏天時會充滿蓊鬱的樹木，像是誤闖了哪座城市森林，而在春天時則會鋪上一整片的粉嫩櫻花，有許多情侶會在這裡一邊踩著天鵝船一邊賞櫻。

除了和一般公園一樣可以野餐、散步之外，假日也會有手作攤販的小市集，而因為井之頭公園美麗的景緻，讓許多日劇如「Last Friends」、「東京愛情故事」、「大和拜金女」、「我無法戀愛的理由」都選擇在這裡取景，想要體會日劇中的場景，不妨來井之頭公園走一趟吧！

附近景點：吉卜力美術館

不論是不是宮崎駿迷，小編都很推薦安排吉卜力美術館！館內不但展示了許多宮崎駿的動畫電影、人物、場景，甚至連動畫手繪的草稿都原樣展出，讓人了解動畫是如何形成、如何發展，一進去就能感受到每個館內精心設計的小巧思。

館內的設計也藉由樓梯的落差，堆疊出不同的空間，一不小就有迷路之感。不僅在場內設計用心，就連票券也是以底片的方式呈現，每個人拿到的底片場景都不一樣喔！三鷹之森美術館為了控管人數，一天只開放四個場次，建議事先上網購票或是參加KKday的吉卜力美術館半日遊行程，不僅保證入園，還有專業導覽帶你探索三鷹之森以及井之頭公園！

想知道更詳細的門票資訊、交通路線等，趕緊把這篇吉卜力美術館開箱文收藏起來吧～身為吉卜力迷的你不妨也將這篇名古屋吉卜力公園攻略加進書籤！

商店街

吉祥寺商店街SUNROAD位在吉祥寺車站的北口，所有好逛、好買的藥妝都位在吉祥寺商店街，許多服飾配件都可以在這裡挖到超Sweet的價格，一不下心就會下手敗太多（小編自己就曾在這裡買過一條只要台幣一百的圍巾，品質也超好！）

而口琴橫丁位在吉祥車站的對面（北口），由許多店家組成中央通、朝日通、仲間日通、のれん小路(暖簾小路)、祥和會通5條窄巷，此條商店街是由二次大戰後興起，因此街道保留了昭和時代的風味，其中中央通聚集了許多居酒屋、串燒店；仲間日通主要以活用品店、藥店、雜貨為主的街道；而大家到吉祥寺必吃的牛肉丸則是位在祥和會通。

美食景點

wood berry’s 優格冰淇淋

這家迷你小店外表看似不起眼，但主要販售的商品──優格冰淇淋──可是大有學問！店家在製作過程不額外使用人工添加物，會與當地農園配合以當令的水果為主製作天然又美味的冰淇淋，這家可是小編深藏已久的東京口袋名單啊！

超多水果口味可以選擇，還可以請店家幫你添加起司打入冰淇淋裡，吃起來會別有一番風味喔～

くりこ庵 鯉魚王鯛魚燒

寶可夢迷請注意！現在連鯉魚王都推出鯛魚燒了啦～連袋子都是寶貝球的樣子，真的是超級可愛～而且不只樣子好看，一咬下去裡面的餡還會噴出來的那種，用料實在啊！鯉魚王可不是每家くりこ庵都有販售喔！目前東京只有五家有賣呢～

牛肉丸

說到吉祥寺的代表性食物，那麼就不能少了牛肉丸！SATOU其實是一間肉品專門店，擁有允許販賣松阪牛的店家所主打的是頂級松阪牛排、和牛牛排以及平價的現炸小吃牛肉丸。牛肉丸外表炸得金黃酥脆，一口咬開之後內餡多汁，洋蔥帶出一股甜甜但不油膩的口感，讓人食指大動。

在排隊的過程中，店家也會先附上購買說明以及價錢，可以先看一下注意事項喔，如果覺得吃SATOU的肉丸還不夠，也可以到店面裡去吃牛排，雖然價位較高一點，但吃完絕對不會失望～

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