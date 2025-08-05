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喝爆父親節！ 超商咖啡買8送8、星巴克第2杯半價、CoCo雙杯組88元 超商、手搖飲「買1送1、半價優惠」統統有

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

爸氣乾杯！父親節飲品優惠開喝，不管是咖啡控還是手搖飲愛好者，這波父親節優惠不手軟，全台超商、連鎖咖啡、人氣手搖店推出「買一送一」、「第二杯半價」、「88元雙杯組」，快來順手囤一波！

【7-ELEVEN】

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN獻上「LOVE DAD」咖啡優惠，即日起至8/9，透過7-ELEVEN APP「OPENPOINT 行動隨時取」，CITY CAFE／CITY TEA 推出多款任選買8送8超強組合限量開搶！

指定組合包含CITY CAFE特選美式／特選拿鐵(每日限量1萬組)；CITY TEA琥珀小葉紅茶(每日限量2千組)；CITY TEA黑糖珍珠撞奶(每日限量2千組)；CITY CAFE特大杯美式，21杯888元(限量10萬組)；CITY CAFE特大杯拿鐵，18杯888元(限量10萬組)；CITY CAFE風味系列指定冰飲，品項包括皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／焙烤榛果／好時經典可可／鹿兒島濃焙茶／福岡八女濃抹茶，任17杯888元(限量5萬組)；CITY TEA琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，任選27杯888元(限量5萬組)。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

星巴克

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

自8/6至8/7限時兩天，星巴克祭出「Love Dad 第二杯半價」活動期間 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取。

須注意的是，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，且不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。

CoCo都可】

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

CoCo都可於8/6週三好友日推出「手作仙草凍乳第二杯0元」，同等於買1送1；8/8父親節優惠「粉角奶茶2杯只要88元」，僅限臨櫃購買，不適用都可訂、外送平台、門市外送

【水巷茶弄】

圖／水巷茶弄提供
圖／水巷茶弄提供

8/6至8/8，水巷茶弄來店消費，不限品項，任選兩杯飲品享88折優惠。

【三分春色】

圖／三分春色提供
圖／三分春色提供

8/8至8/10，三分春色父親節請爸爸喝一杯 「草莓泡泡可比思」第2杯半價優惠，限時限量活動，單筆限購3組，活動不與其他優惠併用。

【顏太煮奶茶】

圖／顏太煮奶茶提供
圖／顏太煮奶茶提供

顏太煮奶茶於父親節8/8當日推出三韻·輕乳茶系列「買一送一」優惠，品項為「茉花輕乳茶、馥玉輕乳茶、蜜香輕乳茶」三款買1送1，可混搭，限來店購買，每人限購3組，外送/線上平台則不適用。

【1955阿義】

圖／1955阿義提供
圖／1955阿義提供

職人手搖飲品牌「1955阿義」推出八月限定「一週一飲」活動，全台指定門市同步推出四款以鳳梨為主角的特色飲品「買一送一」，品項有：8/3至8/9「金萱鳳梨」、8/10至8/16「鳳梨杏仁凍」、8/17至8/22「鳳黃奶茶」、8/24至8/31壓軸登場的「鳳梨椰奶凍」。

【鮮茶道】

圖／鮮茶道提供
圖／鮮茶道提供

鮮茶道 X Uber Eats限定優惠，即日起至8/14指定同品項買1送1，品項包括洛神汁、洛神多多、香榭拿鐵、香榭紅茶。

【葵燒燒肉】

圖／葵燒燒肉提供
圖／葵燒燒肉提供

即日起至8/10，葵燒燒肉 HIMAWARI舉行「爸氣乾杯」活動，打卡即送每人一杯130元以內飲品(可補價差換購)，消費滿3999元，再享全單88折。

【摩斯漢堡】

圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

即起至8/15，摩斯漢堡祭出父親節優惠，早餐推出元氣牛肉蛋堡搭配大杯冰紅茶，優惠價88元；主餐優惠為超級大麥元氣牛肉珍珠堡搭配圈圈蝦餅與大杯冰紅茶，優惠價188元。咖啡優惠為中杯摩斯咖啡2杯，優惠價88元。

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CoCo 超商 咖啡 星巴克 父親節

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