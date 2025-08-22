最難訂的「島語」Buffet首間分店「高雄漢神店」盛大開幕！滿額送300元再抽「1泊2食住宿券」

全台饕客引頸期盼的「島語 ISLAND」正式南下展店，首間分店於8月22日在高雄漢神百貨8樓隆重開幕。為慶賀開幕，餐廳祭出連串專屬好禮，包括8/22至8/24加入漢來美食LINE好友即可兌換限量「山海絮語紀念杯」，8/22至10/31使用漢來美食合庫聯名卡消費滿額再贈$300餐飲券，此外8/25至9/30單筆消費滿萬元，更有機會抽中價值$26,800的「漢來日月行館一泊二食」住宿券。

圖／島語提供

圖／島語提供

「島語」以精緻海陸饗宴聞名，開幕同時公佈餐價資訊。午餐時段（11:30–14:30）平日每位1,490元，假日調整為1,790元；下午餐（14:30–17:00）則維持1,490元，不論平假日皆同價；晚餐時段最受矚目，平日每位1,790元，假日則為2,090元。另提供早餐服務（僅限住宿房客），價格為890元。以上費用均需另加10%服務費，兒童依年齡區分清潔費、半價或全額收費，並須出示證件。

圖／島語提供

圖／島語提供

高雄漢神店開幕不僅是「島語」南台灣布局的重要里程碑，也為饕客帶來更多元的用餐選擇。無論是家庭聚餐、商務宴請或情侶約會，都能在不同時段享用豐富佳餚，再搭配開幕限定活動，吸引消費者「登島」體驗。餐廳位置設於高雄市前金區成功一路266-1號漢神百貨8樓，目前僅接受電話及線上訂位，現場訂位尚未開放。

圖／島語提供

圖／島語提供

