吃的到的魔法分類帽！Krispy Kreme聯名哈利波特推「限定魔法甜甜圈」

魔法迷與甜品控迎來夢幻時刻！美國知名甜甜圈品牌 Krispy Kreme（卡卡圈坊） 宣布，自即日起日至9月14日，全美門市將限時推出與《哈利波特》合作的「重返霍格華茲」系列。這是全美限定企劃，品牌首次將霍格華茲四大學院元素融入甜品與飲品，讓粉絲不僅能在小說與電影中感受魔法氛圍，也能在現實生活中以味蕾沉浸式體驗。

圖／取自Krispy Kreme美國官網

此次聯名包含多款新品，其中「霍格華茲學院甜甜圈」以四大學院為靈感，從格蘭芬多的鮮紅金光，到斯萊特林的深綠巧克力，再到赫奇帕奇的焦糖奶油與拉文克勞的藍莓糖霜，每款皆展現專屬色彩與風格。此外還有帶有驚喜內餡的「分院帽甜甜圈」，以及特調「金色飛賊拿鐵」，讓每一口都充滿魔法氛圍。粉絲們也能嚐到焦糖黃油太妃糖、曲奇黃油Kreme等創意口味，展現Krispy Kreme 的甜點巧思。

圖／取自Krispy Kreme美國官網

為了讓哈利波特迷更有收藏感，品牌也推出特製禮盒組合。一打裝的「限定盒裝組合」包含四大學院甜甜圈及原味糖霜甜甜圈，並搭配專屬禮盒；無法到門市的消費者，也能在部分零售通路購得6入裝的「哈利波特限定半打組合」。目前該系列僅於全美上市，其他國家尚未公布上市計畫，想搶先體驗魔法甜點世界的粉絲，可得把握這段限時檔期衝一波了!

圖／取自Krispy Kreme美國官網

圖／取自Krispy Kreme美國官網

