「31冰淇淋聯名寶可夢」推限量杯款與可愛聖代萌翻登場！還有免費造型湯匙可以拿

炎炎夏日，31冰淇淋攜手寶可夢推出全新聯名系列，讓粉絲邊消暑邊收集萌度爆表的周邊。首先登場的是「寶可夢 小雙球」限定紙杯，共有三款設計，集結皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨、布撥、菊草葉、暖暖豬與小鋸鱷等人氣角色。凡購買一份小雙球，即可隨機獲得一支特製造型聖代湯匙，數量有限，送完為止。此外，還有「寶可夢 撲通撲通心動冰淇淋組」，不僅附上兩用保冷袋方便外帶，打開紙盒內蓋還有著色圖，讓大小朋友在家也能享受創意與美味。

圖／取自31冰淇淋臉書粉絲團

另一亮點是「寶可夢 單球聖代」，將皮卡丘與布撥化作巧克力糖片裝飾在冰淇淋上，萌度與甜度雙重加分。購買任一份聖代，同樣可獲贈特製造型聖代湯匙一支，讓收藏與品嚐一次滿足。無論是單球聖代還是雙球冰淇淋，都讓粉絲能在清涼中感受寶可夢的魅力。加上繽紛的聖代配料與細緻的杯身設計，讓拍照打卡成為品味夏日的另一種樂趣。

圖／取自31冰淇淋臉書粉絲團

最後，31冰淇淋還以夏日與皮卡丘為靈感，推出限定飲品「皮卡丘熱帶蘇打」。以蘇打風味雪寶搭配香草冰淇淋，佐上熱帶水果風味彩帶與皮卡丘造型糖果，營造出視覺與味覺的雙重驚喜。這款清爽沁涼的冰淇淋飲品，宛如把夏天的陽光和海浪封存在杯中，讓人忍不住一口接一口。期間限定的寶可夢聯名冰淇淋，勢必掀起粉絲搶購熱潮。

圖／取自31冰淇淋臉書粉絲團

