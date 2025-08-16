連朴寶劍都愛的韓國沙拉品牌「Salady」進駐高雄！連2天試營運登場全品項9折

來自韓國、由男神朴寶劍代言的沙拉品牌 Salady，終於在台灣插旗！被暱稱為「寶劍沙拉」的 Salady，以主打韓式風味的輕食沙拉和蕎麥拌麵碗在韓國爆紅，如今正式落腳高雄左營，將於 9 月 5 日至 6 日展開試營運。門市位於明誠二路 435 號，營業時間為上午 11 點至晚上 8 點，邀請民眾率先體驗韓式健康餐盒的清爽魅力。

試營運期間，Salady 推出限定優惠，只要追蹤官方 IG、Threads 或 Facebook，即可享有全品項九折；完成 IG 限時動態標記或 Google Maps 留言好評，還能再獲得免費飲料一杯。品牌特別強調，這次試營運對 Salady 台灣格外重要，希望能聽取消費者對口味、份量與服務的真實回饋，讓韓國的道地輕食文化在地延伸，成為台灣人日常生活中的健康選擇。

除了經典沙拉碗外，人氣餐點「蕎麥拌麵碗」同步登場，提供多款組合選擇。像是「Bulgogi 韓式烤肉拌麵碗」，以清爽生菜搭配 Q 彈蕎麥麵，加入韓式烤牛肉、紫高麗菜絲與堅果，再淋上香濃韓風醬料，清爽又滿足；「BBQ Beef 烤牛肉拌麵碗」則以厚切牛肩肉、水煮蛋與香菇搭配微辣醬汁，口味濃郁帶勁。Salady 表示，希望透過多元的韓式輕食選項，讓高雄民眾能隨時吃得健康又不失美味。

