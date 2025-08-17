看海美術館化身甜品天堂！彼得安東《甜的滋味》全球首展屏東登場

屏東旅遊新亮點！今夏看海美術館化身成甜品天堂，帶來前所未有的療癒體驗。由美國知名雕塑家彼得・安東（Peter Anton）打造的《How Sweet 甜的滋味》雕塑展，即日起至11月16日登場。彼得安東以「甜點是全世界共同的幸福語言」為創作理念，透過放大再現的方式，將日常甜點轉化為巨型雕塑，觀展者彷彿置身夢幻甜品店，每一步都能感受到濃厚的甜蜜氛圍。

圖／屏東縣政府提供

這次展覽共展出10件作品，件件栩栩如生，從巧克力到甜甜圈、冰淇淋到蛋糕，每一件都像是真實甜點般誘人。其中最受矚目的，莫過於直徑一公尺的〈櫻桃起司蛋糕〉與〈華麗巧克力珍藏盒〉，兩件皆是彼得安東2025年的全新創作，並選擇在屏東看海美術館作全球首度亮相，讓台灣民眾率先感受這場甜蜜藝術饗宴。

展覽期間自8月16日起至11月16日，每日開放時間為上午10時至下午6時（每週二休館）。展覽地點位於屏東「落山風之吹風看海地」，不僅能欣賞甜品雕塑的療癒力量，還能在海景美術館的氛圍中，享受一場結合藝術與旅行的雙重體驗。屏東縣政府表示，期待透過這場展覽，讓更多旅人發現生活的甜美滋味，也讓屏東再添一處必訪的文化亮點，趁暑假揪一團衝屏東吧！

