拉亞漢堡「天空の抹茶泡芙」要來了！這日起預購 全台「2通路」限量開賣
早餐店開賣泡芙！連鎖早午餐「拉亞漢堡」與「天空の抹茶」聯名引發熱議，現在還聯手打造「天空の抹茶泡芙」，9月初起開放預購，搶開箱可別忘了先預訂。
人氣早午餐「拉亞漢堡」不時推出話題聯名，與靜岡高級「天空の抹茶」聯名吸引抹茶控朝聖打卡，從抹茶炸雞芝加哥堡、抹茶貝果到抹茶拿鐵都是必點夯品。現在再攜手打造「天空の抹茶泡芙」禮盒，酥脆外皮與滑順抹茶餡的絕佳組合，每一口都吃得到濃濃茶香，送禮自用兩相宜。
需注意的是，拉亞「天空の抹茶泡芙」為限量販售，9/2起開放預購（售完為止），9/22起開始取貨，每盒6入250元，只在LayaNOW APP及拉亞漢堡門市買得到，為你的中秋送禮來點新意。詳情請見粉專。
