CoCo「濃芋冰沙」買1送1！今日限定「仙草凍乳」第二杯0元 整個9月「2杯99元」點得到大杯珍奶、芒果冰沙
CoCo都可週三好友日來了！今(10)日優惠飲品「手作仙草凍乳」第二杯免費，平均一杯只要35元就能開喝大杯；9/11起還有新品「濃芋冰沙」買一送一，召喚芋頭控搶喝！
最會推優惠的連鎖手搖「CoCo都可」本週9/10好友日推出無咖啡因好朋友「手作仙草凍乳(L)第二杯0元」活動，只要加入官方LINE帳號即可領券，並使用「CoCo都可訂」線上點單即享優惠。每人有2張券，限當日使用；商場門市/部分門市不適用。
除了好友日外，9/11起，CoCo都可再推新飲品「濃芋冰沙」，更霸氣加碼買一送一直至售罄，原價一杯66元，折扣後平均每杯冰沙只要33元，臨櫃或線上點餐都適用。CoCo「濃芋冰沙」選用台灣桑桑好芋頭，打製成帶有滿滿芋香的綿密冰沙，化身手搖版芋仔冰，芋頭控這波非衝不可。
此外，線上訂及門市同步再推免領券「2杯99元」優惠，珍珠奶茶、28茉輕乳茶、芒果冰沙等都在列，實際優惠飲品依各門市供應為準。
