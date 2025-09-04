beard papa's「泡芙起司塔」巡迴啟動！1門市限定、只賣12天 無敵「酥脆派皮+奶油乳酪卡士達」限量必搶
泡芙爺爺「神級起司塔」再度開賣！「beard papa's」於2024年首次推出「泡芙起司塔」即掀熱議與搶購潮，即將再次開啟限店巡迴，讓人重溫會魂牽夢縈的美好滋味。
beard papa's「泡芙起司塔」限店巡迴來了！將於9/5至9/28期間的每週五、六、日，在高雄漢神巨蛋門市限定販售，每日數量有限、售完為止。預計於每個販售日13:30起排隊，14:00開始販售。每人限購2顆，需於現場排隊、不接受預訂；每日販售情形會依現場做適度調整，如有變動會在粉專說明。
beard papa's「泡芙起司塔」外層派皮酥脆，底層有糖粒感增添驚喜口感，奶油乳酪卡士達內餡香氣濃郁，與鮮奶油搭配更輕盈不膩口。
beard papa's 泡芙起司塔販售資訊
販售期間：2025/9/5～9/28 每週五、六、日
售價：85元/個
販售門市：beard papa's 高雄漢神巨蛋門市（高雄市左營區博愛二路777號B1）
販售說明：13:30起開始排隊、14:00起開始販售
注意事項：每人限購2顆；需現場排隊、離開不保留、不接受預訂；數量有限、售完為止
