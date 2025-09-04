屏東第一間「31冰淇淋」在這裡！在地人嗨爆 這「4家美食」確定進駐

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／31冰淇淋粉專
圖／31冰淇淋粉專

屏東人嗨爆！美國加州發跡、韓國爆紅的冰淇淋專賣「31冰淇淋」頻展店，下一步將開設屏東第一間門市，引發在地網友期待直呼「讚啦 居然是31冰淇淋」、「是屏東，直接給讚」。

圖／31冰淇淋粉專
圖／31冰淇淋粉專

從日韓爆紅再火到台灣的「31冰淇淋」以多樣且特殊的冰淇淋口味深受消費者喜愛，每開新店都吸引大批人潮光顧。「31冰淇淋」即將再度解鎖新城市，屏東首間門市就選在Global Mall環球屏東市，櫃位圍籬上寫著「10月中旬 隆重開幕」，令不少在地人驚喜道「31來了」。

圖／31冰淇淋粉專
圖／31冰淇淋粉專

此外，Global Mall環球屏東市粉專小編也透露，目前五樓有四個改裝圍籬，直言「一個月後我們的餐廳陣容好堅強」，有網友更直接回應分別是壽司郎、31冰淇淋、烏龍麵及韓姜熙，屏東人逛吃的好地方又再升級囉！

