優惠都在這7天！頂呱呱「9塊雞重量桶」現省166元、「夯品4選2」只要99元　肯德基「9月壽星」免費送「冰心蛋撻」

台味速食龍頭「頂呱呱」最狂優惠來了！新推一連7天「99呱狂節」堪稱年度最殺，主打「9塊雞重量桶」及「99爽爽配」直逼64折，速食控把握這一週爽爽嗑。

台灣第一家炸雞速食連鎖「頂呱呱」推出最狂「99呱狂節」，即日起至9/9，「9塊雞重量桶」特價399元（原價565元），能吃到4塊原味雞腿及5塊原味炸雞，愛吃辣還可+4元把每塊原味炸雞升級成辣味炸雞；還有小資必搶「99爽爽配」優惠，招牌呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、阿勇雞塊（6入）四選二只要99元，品項不得重複挑選。

需注意的是，「99呱狂節」於全台頂呱呱門市開跑，桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市除外。

此外，九月壽星衝肯德基！9/9是肯德基爺爺生日，肯德基特別邀請九月壽星一同慶生，即日起至9/9，凡是九月壽星至肯德基門市購買指定商品，並出示身分證即免費贈「冰心蛋撻」一顆，指定商品包含期間限定漢堡或任一桶餐／不含優惠券等促銷商品。詳情依各店公告為準。

