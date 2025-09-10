快訊

草莓控必搶！ 台北「最強草莓蛋糕」預購日公布　「爆量雙層草莓、極緻生乳款」秒殺開搶

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝士林宣原蛋糕專賣店FB
圖／翻攝士林宣原蛋糕專賣店FB

一年一度的草莓季即將登場！有「台北最強草莓蛋糕」之稱的士林宣原蛋糕專賣店，無預警公布2025年草莓蛋糕預購日，確定將在10/1的晚間8點準時開放，消息一出立刻引發草莓控暴動。

圖／取自士林宣原蛋糕專賣店FB
圖／取自士林宣原蛋糕專賣店FB

宣原以招牌「雙層草莓蛋糕」聞名，每年草莓季都供不應求，開放預購往往在短短幾分鐘內售罄，成為許多甜點迷「就算等半年也要吃到」的夢幻逸品。今年出貨期預計落在11月至隔年3月，依草莓產地供應狀況彈性安排，消費者若成功預訂，將再收到LINE或簡訊通知。

除了經典雙層草莓蛋糕，今年更推出升級款「極緻草莓蛋糕」，以生乳與卡士達夾層搭配酸甜草莓，堆疊出多層次的豐富口感，讓不少老顧客直呼「必吃清單再+1」。其他熱門選項還包括：抹茶雙層草莓蛋糕、巧克力雙層草莓蛋糕、雪藏草莓蛋糕，以及莓果生巧克力等，選擇相當多元。

圖／翻攝士林宣原蛋糕專賣店FB
圖／翻攝士林宣原蛋糕專賣店FB

官方特別提醒，預購採平日宅配與假日自取兩種方式，需依店家安排排隊取貨，恕不接受指定日期；宅配則僅限平日，並以冷藏專車配送為優先。由於同時上線人數眾多，訂購時可能會遇到系統延遲，草莓控們要有心理準備。

2025草莓蛋糕預購方式

．開放時間：10/1 晚間8點

．預購方式：透過FB粉絲團與官方LINE，獲取Google訂單連結下單

．取貨方式：平日宅配（僅限週一至週五，依冷藏專車優先安排）、假日自取（地址：台北市士林區前港街70號一樓) 早上 08:30～11:00

2025草莓蛋糕品項與價格

．極緻巧克力草莓蛋糕：800元／條（生乳＋卡士達）

．極緻原味草莓蛋糕：690元／條（生乳＋卡士達）

．抹茶雙層草莓蛋糕：690元／條

．巧克力雙層草莓蛋糕：690元／條

．原味雙層草莓蛋糕：590元／條

．巧克力雪藏草莓蛋糕：450元／盒（每張訂單限購20盒）

．原味雪藏草莓蛋糕：390元／盒（每張訂單限購40盒）

．莓果生巧克力：690元／盒

圖／翻攝士林宣原蛋糕專賣店FB
圖／翻攝士林宣原蛋糕專賣店FB

宣原蛋糕專賣店

地址：台北市士林區前港街70號

電話：02-28819256

